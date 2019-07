Los YouTubers europeos forman un sindicato que tratará de obtener más transparencia cuando se eliminan o desmonetizan sus vídeos

Si sois youtubers quizás os hayáis enfrentado a esa preocupante situación en la que YouTube elimina alguno de vuestros vídeos o los banea para que no podáis recibir ingresos por ellos. Eso ha ocurrido con frecuencia en el pasado, pero los creadores de contenido rara vez pueden hablar con alguien en persona y resolver un problema que suele generarse por la plataforma automatizada de filtrado de vídeos en YouTube.

Los youtubers europeos llevan tiempo tratando de luchar contra esa opacidad de Google, y ahora podrían tener éxito: un sindicato llamado 'FairTube' liderado por un youtuber alemán se ha aliado a IG Metall, un gigantesco sindicato industrial de ese país.

Los youtubers están hartos de no poder hablar con nadie de YouTube

Jorg Sprave, un creador alemán de contenidos con 2 millones de seguidores ya tuvo problemas de este tipo y la situación no se resolvió a pesar de que no violó los términos de uso del servicio. Eso provocó la puesta en marcha de ese particular sindicato que por el momento no había tenido impacto en las políticas de Google.

Eso podría cambiar con el acuerdo con IG Metall, que es uno de los sindicatos más antiguos en Alemania y que aunque se centraba en sector metalúrgico ha acabado ampliando sus horizontes para unir a trabajadores del sector de las tecnologías de la información, el segmento de plásticos y el textil y, atención, el de estos creadores de YouTube.

La nueva campaña llevada a cabo por el sindicato podría servir para que la UE investigara los procesos que YouTube ofrece para gestionar su plataforma, y que forzaran a ser más transparentes a la hora de lidiar con esos vídeos que desaparecen o dejan de proporcionar ingresos a los usuarios incluso cuando no violan los términos de uso.

El vídeo en el que explican sus objetivos desaca cómo tratarán de plantear estrategias legales como la de cuestionar si se debería considerar a los creadores de contenido como empleados de YouTube. También interviene aquí la GDPR, que podría forzar a Google y a YouTube a ofrecer mayor transparencia a la hora de cubrir datos personales.

Si los responsables de Google / YouTube no responden a las peticiones antes del 23 de agosto de 2019, podrían comenzar a tener problemas con un sindicato que quiere luchar por un trato más justo y menos automatizado para los creadores de contenido.

En Xataka nos hemos puesto en contacto con los responsables de Google para tratar de aclarar la situación. También hemos contactado con algunos youtubers españoles para saber cuál es la situación en nuestro país. De momento no hemos obtenido respuesta de ninguna de las partes, pero si lo hacemos actualizaremos esta información.

Imagen | Pixabay

Vía | Engadget