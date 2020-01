'Westworld' anuncia su temporada 3 para marzo con el anuncio de una cuenta atrás hacia el apocalipsis robótico

'Westworld' parece definitivamente dispuesta a dar capetazo a las películas que la inspiraron (el clásico de Michael Chrichton de 1973 y su secuela) y a indagar en nuevos derroteros en el fascinante tema de la inteligencia artificial rebelada. Para ello HBO presenta un teaser que adelanta el estreno de la esperada temporada tres el próximo 15 de marzo, uno de sus platos fuertes para el inicio de 2020. En ella dejará atrás el parque de atracciones inspirado en el western y conoceremos el mundo real en el que se ha fraguado la existencia de los androides.

Para presentarlo, el teaser nos muestra una serie de acontecimientos, que llama "Divergencias", y que conducen a situaciones de crisis cada vez más graves. Empieza señalando dos que ya conocemos: las protestas en Hong Kong y el impeachment a Trump. El siguiente paso es un colapso ecológico en Indonesia dentro de muy pocos meses, en mayo de 2020. Y la cosa va a más: asesinato del presidente de Estados Unidos en 2024, incidente termonuclear en 2025 en París, segunda guerra civil rusa en 2037...

Y finalmente, en abril de 2039, se "inicia el sistema" del proyecto conocido como 'Solomon', que se intuye relacionado con las IAs y que, como relata la voz en off del narrador, sirve para apaciguar la crisis global... hasta que en 2058 hay una nueva divergencia, esta vez presumiblemente relacionada con los androides y en "lugar desconocido". ¿Son acaso los sucesos que hemos visto en las dos primeras temporadas?

Un futuro distópico... pero bonito

Poco se sabe de la temporada tercera hasta ahora: su cocreador Jonathan Nolan ha hablado de un futuro distópico inspirado en 'Blade Runner'. Pero se refiere a los replicantes, claro, y no a la famosa atmósfera sucia y noir que popularizó el clásico de Ridley Scott. En declaraciones a Deadline, Nolan apuntó algunas claves estéticas que podremos encontrar en la tercera temporada de 'Westworld': "Solo porque un mundo esté corrupto, eso no quita para que no pueda ser bonito y agradable".

Sabemos también que muchos de los protagonistas de las primeras temporadas de 'Westworld' volverán: Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson... Además de algún trailer al uso que adelanta (muy crípticamente) lo que podremos ver en la tercera temporada, también hemos disfrutado de algunos adelantos en clave de ficción, como el anuncio de una de las empresas clave de la serie.