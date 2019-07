'Watchmen', 'Star Trek: Picard' y los 19 trailers que nos deja la Comic-Con San Diego 2019

La Comic-Con 2019 ha llegado a su fin. Una edición más que este año nos ha dejado un montón de novedades y las expectativas por los aires on algunos de los avances que hemos tenido en cuanto a series y películas se refiere. 'Watchmen', 'Westworld', 'The Witcher', 'Star Trek: Picard', 'His Dark Materials'... y muchas mas. Hagamos un repaso a todos los trailers y avances relevantes que se han desvelado estos últimos cuatro días.

Este año las productoras y cadenas como CBS, CW, HBO, Amazon o Netflix nos han mostrado un montón de novedades. Tenemos por ejemplo avances de 'Arrow' o 'Westworld' y también de 'The Expanse' de Amazon o 'Dark Crystal: Age of Resistence' de Netflix. Sin embargo también hay algunos que no han hecho acto de presencia en este Comic-Con, como por ejemplo 'Dune' o la esperada 'The Wonder Woman 1984' de Warner Bros.

A continuación, los trailers más relevantes ordenados alfabéticamente:

'Agents of S.H.I.E.L.D.'

ABC nos mostró durante esta Comic-Con un avance/trailer de los últimos cuatro episodios de la temporada 6 que se estrenarán dentro de poco. Sin embargo el trailer viene acompañado de una amarga noticia, la serie llegará a su fin en la séptima temporada, que se estrenará durante 2020, según nos indican desde Espinof.

'Arrow'

Otra serie que se está despidiendo, 'Arrow' finalizará en su octava temporada y para la ocasión CW ha montado una recapitulación de las siete temporadas ya emitidas y un pequeño teaser de la octava temporada.

'Dark Crystal: Age of Resistence'

Netflix ya nos adelantó en mayo de este año un primer trailer de 'The Dark Crystal: Age of Resistance'. Esta peculiar serie a base de marionetas se estrenará el próximo 30 de agosto y para la ocasión Netflix ha publicado un vídeo de dos minutos en el que vemos parte de la acción en al serie y también cómo se han construido y animado las marionetas.

'Harley Quinn'

De la mano de DC tenemos la primera serie de animación de esta recapitulación de avances. Se trata del avance de la primera temporada de 'Harley Quinn', la serie que tratará sobre la antiheroína homónima. Mucho humor y mucha acción, aunque sin una fecha de estreno oficial.

'His Dark Materials' ('La Materia Oscura')

El espectacular trailer de 'His Dark Materials' ('La Materia Oscura') se publico el viernes pasado, como ya vimos en su momento. HBO ha preparado una superproducción repleta de fantasía se basa en la trilogía de novelas de Philip Pullman: 'The Golden Compass', 'The Subtle Knife' y 'The Amber Spyglass'. Es una producción de HBO y BBC en conjunto y se espera que se estrene a finales de este año con un total de ocho episodios para la primera temporada.

'It: Chapter 2' ('It: Capítulo 2')

El jueves de la semana pasada 'It: Capítulo 2' dio el pistoletazo de salida para la Comic-Con 2019 estrenando su primer trailer oficial, como ya pudimos ver. Un pavoroso y sangriento trailer que nos muestra a el Club de los Perdedores enfrentarse de nuevo a Pennywise en Derry 27 años después.

'Man in the High Castle' ('El hombre en el castillo')

'El hombre en el castillo' se despide en su cuarta temporada. Cuarta temporada de la que tenemos un primer trailer breve y enigmático. De momento no hay mucha información más, aparte del hecho de que se estrenará el próximo15 de noviembre en Amazon.

'Star Trek: Picard'

La franquicia Star Trek no para, CBS ha presentado durante esta Comic-Con un trailer de 'Star Trek: Picard', la próxima serie del universo Star Trek donde Jean Luc Picard vuelve tras abandonar Starfleet. Se espera que CBS estrene la nueva serie durante la primera mitad de 2020.

'Short Treks'

También ha llamado la atención en este Comic-Con 'Short Treks', que como su propio nombre da a entender, son pequeños episodios que contarán historias individuales e independientes del universo Star Trek. Sabemos que una tiene que ver con Picard y otra con el primer día de Spock en la Enterprise.

'Snowpiercer' ('Rompenieves')

Después del éxito de la película homónima en 2014, TBS ha preparado una serie donde Jennifer Connelly se las tendrá que ingeniar para mantener la calma y el orden en una sociedad de clases como la que vimos en la película y en la novela original. Llegará durante la primavera de 2020 la primera temporada.

'Supergirl'

La quinta temporada de 'Supergirl' se estrena el próximo 6 de octubre y en ella vemos cómo la protagonista tiene un nuevo enemigo al que enfrentarse algo diferente a los que nos tenía acostumbrados: la tecnología e internet.

'Terminator: Dark Fate'

Técnicamente no es un trailer, pero sí que podemos ver interesantes avances de 'Terminator: Dark Fate' en este "detrás de las escenas" que Paramount ha publicado. La película llegará el próximo 1 de noviembre.

'The Expanse'

'The Expanse' vuelve, a pesar de las dificultades que ha tenido la serie para encontrar un nuevo hogar tras su marcha de Syfy, tendremos cuarta temporada de la mano de Amazon. De momento nos llega un primer trailer de la serie, que se estrenará oficialmente el próximo 13 de diciembre.

'The Flash'

Cinco temporadas lleva ya emitidas 'The Flash' y desde Warner Bros han preparado una sexta temporada que se estrenará pronto. El teaser de la sexta temporada nos enseña parte de la trama que tendremos en los próximos episodios.

'The Walking Dead'

Probablemente el avance menos revelador de todos. 24 segundos en los que vemos un helicóptero acercándose a la ciudad y el título de The Walking Dead. Ha sido publicado por Universal y hace referencia a la película basada en el personaje de Rick Grimes de la serie original.

'The Witcher'

Netflix estrenó el primer trailer oficial de 'The Witcher' el pasado sábado. Un increíble avance en el que podemos ver cómo ha adaptado el servicio de streaming el videojuego homónimo que a su vez se basa en una novela. Hablando de la novela, Netflix tratará de ser lo más fiel posible a esta y no al videojuego, según indicaron.

'Top Gun: Maverick'

Tom Cruise vuelve a Top Gun y lo hace en la nueva película 'Top Gun: Maverick', donde será instructor de vuelo de pilotos. Mucha acción y muchas acrobacias, a lo que nos tiene acostumbrado el actor. La película se estrenará en los cines el próximo 26 de junio de 2020.

'Watchmen'

Damon Lindelof ha preparado una alucinante serie basada en 'Watchmen' para HBO según podemos ver en este nuevo trailer oficial. El director ha querido ofrecer una nueva versión del universo Watchmen, aunque no sabremos muy bien cuál será el enfoque hasta dentro de unos meses, cuando se estrene de forma oficial.

'Westworld'

'Westworld' de HBO se prepara para estrenar us tercera temporada durante 2020, sin una fecha concreta definida. Cada vez menos Westworld y cada vez más ubicaciones del mundo real. Por cierto, aparece la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, España.