Netflix nos presenta el primer tráiler de 'The Dark Crystal: Age of Resistance', su ambiciosa serie de fantasia con marionetas

Hay quienes ya la han apodado como "El Señor de los Anillos con marionetas", pero 'The Dark Crystal: Age of Resistance' va más allá, es una épica aventura por sí misma envuelta en un mundo de fantasía rebosante de imaginación y peligros. Así es el más reciente proyecto de Netflix, una historia que en realidad es una precuela a la película de culto de 1982 'The Dark Crystal', dirigida por el gran Jim Henson.

Hoy finalmente tenemos el primer tráiler de 'The Dark Crystal: Age of Resistance', y tal y como se nos adelantaba en las primeras imágenes, su aspecto es alucinante, no por nada cuenta con la colaboración de The Jim Henson Company su propia compañía de creación de marionetas Jim Henson’s Creature Shop.

"La aventura empieza mientras la oscuridad avanza"

Tráiler doblado

Tráiler en versión original

"'The Dark Crystal: Age of Resistance' vuelve al mundo de Thra con una nueva aventura. Cuando tres Gelfling descubrieron el horroroso secreto detrás del poder de los Skekses, y emprendieron un viaje épico para encender los fuegos de la rebelión y salvar a su reino."

En España se le conocerá como 'Cristal Oscuro: La era de la Resistencia' mientras que en Latinoamérica será 'El Cristal Encantado: La era de la Resistencia', la cual apunta a convertirse en todo un acontecimiento no sólo por su historia, sino también por su manufactura donde se emplearon marionetas, animatronics y efectos visuales tradicionales, tal y como ocurrió en la cinta de 1982.

La serie consta de 10 episodios de una hora en esta primera temporada y cuenta con un elenco de lujo para las voces de los personajes en su versión original. Tenemos a Taron Egerton, Anya Taylor-Joy y Nathalie Emmanuel como los protagonistas, mientras que también tendremos estrellas como Helena Bonham Carter, Natalie Dormer, Eddie Izzard, Theo James, Toby Jones, Shazad Latif, Gugu Mbatha-Raw, Mark Strong y Alicia Vikander. Así como Harvey Fierstein, Mark Hamill, Ralph Ineson, Jason Isaacs, Keegan-Michael Key, Ólafur Darri Ólafsson, Simon Pegg y Andy Samberg.

'The Dark Crystal: Age of Resistance' se estrenará en exclusiva en Netflix el próximo 30 de agosto.