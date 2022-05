Vuelve Daredevil en una serie para Disney+. Se abre la puerta a la reescritura de las series Marvel de Netflix

Variety informa en exclusiva de que una nueva serie de 'Daredevil' está en marcha para Disney+. Tras ella están Matt Corman y Chris Ord, creadores de 'Covert Affairs', una serie de USA Netfwork que pasó desapercibida en España, acerca de una agente de la CIA que es ascendida por sorpresa, lo que podría tener que ver con el sospechoso interés de la agencia en su ex.

No hay más detalles de esta nueva 'Daredevil' por el momento. Aunque con la aparición de Charlie Cox en 'Spider-Man: No Way Home' como Matt Murdock y la de Vincent D'Onofrio como Kingpin en 'Ojo de Halcón', y habiendo confirmado ambos que, obviamente, son los mismos personajes que encarnaron en la 'Daredevil' de Netflix, parece que Marvel tiene toda la intención de ser continuista con el personaje.

'The Hollywood Reporter' da un dato extra sobre esta nueva serie: la intención de Disney es que funcione más como cuarta temporada simbólica que como nueva serie sobre el personaje, lo que también tiene todo el sentido del mundo. Aunque con toda seguridad no la vamos a ver continuando directamente la serie de Netflix, el hecho de que todas las series que la plataforma produjo basándose en personajes Marvel estén ahora en Disney+ (en España, a partir del 29 de junio) facilita la continuidad.

Este movimiento propicia la reformulación de las series más interesantes de aquel bloque de producciones. Aunque muy posiblemente no todas regresen a la palestra, sí que es posible que algunos de los personajes más queridos, como Punisher o Jessica Jones, se dejen ver en otras series o en nuevas películas. Lo que es más dudoso es que la naturaleza más violenta y urbana de muchos de ellos se respete en las series de Disney, habitualmente para todos los públicos hasta en personajes tan oscuros como 'Caballero Luna'. El tiempo dirá.