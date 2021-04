Trailer de 'Jupiter's Legacy', la serie de superhéroes con la que Netflix y Mark Millar quieren revolucionar el género

Era fácil de imaginar con Mark Millar a bordo (creador de los cómics tras 'Kick-Ass' o 'Ultimates', la reformulación de los héroes Marvel que inspiraron los Vengadores cinematográficos), pero ahora, con un espectacular primer trailer, queda claro: la ambición de esta 'Jupiter's Legacy' es muy considerable. Llegará a Netflix el próximo 7 de mayo.

La serie cuenta, tal y como lo hacía el cómic de Millar y Frank Quitely en el que se inspira, cómo los primeros superhéroes que ha conocido la Tierra, la Unión, formados en los años treinta, deciden pasar el testigo a sus hijos después de casi cien años. Pero sus sucesores no tienen la conciencia de sus padres y son unos adolescentes malcriados. A través de sucesivas miniseries y secuelas, la historia de estos seres superpoderosos se prolongó durante décadas, aunque habrá que esperar para verlo en Netflix.

Mark Millar, de profesión renovador de géneros

El guionista escocés, siguiendo su propia tradición, vende la serie mejor que nadie, y ha dicho de ella que es una mezcla de 'Los Vengadores', 'El Padrino 2' y '2001: Una odisea del espacio'. Para conseguir tan descomunal propósito, se encarga de desarrollar la serie Steven S. DeKnight, que ya escribió la estupenda adaptación de 'Daredevil' para Netflix. El showrunner será Sang Kyu Kim.

Si la serie está a la altura de las expectativas o no habrá que comprobarlo más adelante, pero lo cierto es que Mark Millar no anda escaso de precedentes. La mayor parte de su trabajo ha consistido en demoler el concepto clásico de los superhéroes, con gran variedad de tonos y estilos, en creaciones como las mencionadas 'Ultimates' y 'Kick-Ass', pero también en 'Wanted' (que conoció una adaptación al cine muy suavizada con respecto a su precedente), 'Superior' o una etapa gloriosa al frente de uno los mejores comics del género, la (esta sí) inadaptable 'The Authority'