'Jupiter's Legacy': Así quieren Netflix y el creador de 'Kick-Ass' revolucionar las series de superhéroes

Con un somero teaser, Netflix ha hecho oficial la adaptación de 'Jupiter's Legacy', que llegará el 7 de mayo de 2021 a la plataforma de streaming. Es la primera de las adaptaciones que adapta de Millarworld, linea editorial de cómics de Mark Millar, creador de éxitos como 'Kick-Ass' o la encarnación de los Vengadores que inspiró las últimas versiones cinematográficas de los héroes Marvel.

El cómic original está dibujado por el sensacional Frank Quitely, responsable entre otras cosas de memorables colaboraciones con algunas etapas muy recordadas del guionista Grat Morrison, con personajes como los X-Men o Superman. La serie estará producida por Millar, pero el showrunner será Steven S. DeKnight, creador de 'Spartacus' y responsable de la primera temporada de la adaptación de Netflix de 'Daredevil'.

¿Quién es Mark Millar?

Millar es un guionista de cómic escocés que ha desarrollado buena parte de su trabajo en las grandes editoriales superheroicas. En DC, por ejemplo, firmó la que está considerada una de las mejores historias alternativas de Superman, 'Hijo rojo'. En Marvel el impacto de sus creaciones es muy notable: su 'The Ultimates' es la principal inspiración para los Vengadores del MCU; suya es la miniserie 'Civil War', en donde se inspira buena parte de la película del Capitán América del mismo nombre; y 'Logan' roba ideas en abundancia de su estupendo cómic 'El viejo Logan'.

Pero no solo en las grandes editoriales mainstream ha desarrollado su trabajo. Él dio forma a 'The Authority', un grupo de superhéroes que transformó por completo la visión moderna del género ('The Boys', por ejemplo, está fuertemente influída por esta serie), y algunos comics suyos que han sido adaptados con éxito al cine son 'Kingsman', 'Wanted' y 'Kick-Ass'.

En 2004 lanzó Millarworld, una línea editorial independiente con guiones escritos por él mismo y donde vieron la luz las tres últimas series mencionadas más arriba y muchas otras, como 'Chosen', 'War Heroes' o 'Chrononauts'. Algunas de ellas, como 'Nemesis' o 'Chrononauts', estaba previsto que se adaptaran al cine o a la televisión en un futuro, pero los proyectos quedaron en el limbo cuando Netflix adquirió Millarworld en 2016. Desde entonces, la linea editorial publica comics que serán adaptados a la plataforma en un futuro, todos escritos por Millar. Entre ellas hay títulos como 'Prodigy' o una versión animada de 'Supercrooks'.

¿De qué va Jupiter's Legacy?

'Jupiter's Legacy' no es una serie abierta, sino una colección de series limitadas. En ellas se explora la historia de una primera generación de superhéroes, conocida como la Unión, que recibieron sus poderes en los años treinta y han luchado durante décadas por el bien de la Humanidad. Ahora, el testigo debe pasar a los hijos de estos héroes originales, pero en 2013 las cosas han cambiado y hay múltiples obstáculos que separan a los jóvenes héroes de su honorable primer fin, de las tentaciones de los superpoderes a los patrocinios publicitarios.

Ese es solo el punto de partida: 'Jupiter's Legacy' avanza en sucesivas miniseries y un par de arcos a modo de secuelas, y que prolongan la historia por varias generaciones superheroicas. Tardaremos en ver cómo eso se plasma en pantalla, ya que llega a aparecer una tercera generación de héroes y retrocederemos de nuevo a los años cincuenta para conocer la historia de otros antihéroes e incluso choques letales de consecuencias trágicas entre distintas generaciones. De momento, mayo es el momento de la primera cita con estos superhéroes violentos y cien por cien millarianos.