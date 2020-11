Tendremos Visión y Bruja Escarlata en enero: Disney+ anuncia la fecha de estreno de 'WandaVision'

Con un somero teaser, desde su cuenta de Twitter Disney+ ha anunciado la fecha de emisión de 'WandaVision', su homenaje a la Edad de Oro de la televisión norteamericana protagonizada por dos de los Vengadores más singulares de Marvel. Será el 15 de enero cuando la serie llegue a Disney+, con algo de retraso sobre la fecha que se barajaba antes de la pandemia, que era otoño de este mismo año.

Se pondrá así punto y final a todo un año de sequía de producciones Marvel en cine y televisión. Tras 'Endgame' y la pequeña coda que supuso 'Spider-Man: Lejos de casa', los fans deseaban ver cómo continuaba el impecable arranque de toda una década de la nueva etapa audiovisual de Marvel. La llegada de la pandemia y los consiguientes retrasos no solo han acabado mandando a películas como 'Viuda negra' a 2021, sino que las series previstas para Disney+ también se han visto retrasadas.

A new era arrives. Marvel Studios’ @WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/aejE6DNR35 — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2020

Un homenaje a la edad dorada de la televisión

Esta misma semana se ha sabido que la serie se plantea como un cariñoso homenaje a series míticas de la televisión americana, como 'I love, Lucy'. La textura exacta del experimento aún está por ver, pero lo que se puede deducir de los trailers vistos hasta ahora y con algún detalle de este teaser de hoy, con ese papel de pared despegándose y dejando ver unas interferencias, es que se trata posiblemente de una fantasía meta en la que se ven atrapados los Vengadores interpretados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

El anuncio de 'WandaVision' es importante desde el momento en el que, al fin, se reactivan los planes de Disney y Marvel. Después de que toda la Fase 4 y posteriores hayan tenido que retrasarse meses, y con apenas noticias de 'The Falcon and the Winter Soldier', había una cierta nube negra sobre los superhéroes Marvel. Los fans pueden respirar tranquilos: tendremos Wanda y tendremos Visión. En glorioso blanco y negro.