La taquilla española vuelve a aferrarse este año a un fenómeno: el Seguraverso y 'Padre no hay más que uno 4'

Ha llegado a las pantallas de los cines españoles 'Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda', cuarta entrega de la exitosa saga de películas que Santiago Segura inició en 2019 y que se ha expandido, como un MCU castizo, en una serie de ramificaciones no vinculadas argumentalmente entre sí, pero sí con un tono y estilo similares, lo que hace que podamos hablar de una especie de Seguraverso. Es decir, el emporio de películas familiares que dirige y produce Santiago Segura y que arrasan cada año en taquilla.

¿Y cómo va 'Padre no hay más que uno 4'? De momento, mejor que nunca. En un solo día ya se ha coronado como mejor estreno español del año y mejor primer día de la saga. Los primeros datos (aún muy provisionales, podría ser más ya que muchas salas aún no han comunicado sus datos) apuntan a 870.000 euros de recaudación, es decir, 175.000 entradas vendidas. Supera así, por ejemplo, los 730.000 euros de 'Padre no hay más que uno 3' en su primer día. 'Padre no hay más que uno 4' es también el mejor estreno español desde 2017 y 'Tadeo Jones 2', aunque habrá que ver qué tal se le da en el fin de semana.

Apatrullando la taquilla. Santiago Segura no era ajeno a los éxitos de taquilla, como todos sabemos. Su saga Torrente, de la que el director acaba de anunciar que tendrá sexta entrega, tiene una recaudación total de 115 millones de euros (cifra ajustada a la inflación) y más de 18 millones de espectadores en total solo en cines. Todo un récord para unas películas que siempre fueron bien recibidas por el público salvo quizás la quinta, que bajó levemente en taquilla los números de las anteriores.

El encuentro con lo familiar. Consciente de que la fórmula podía agotarse, y tras un pequeño tropiezo en taquilla con la comedia adulta 'Sin rodeos', Segura decidió dar un cambio de tercio. Según el director, orientó su carrera hacia un cine más familiar para que sus hijas pudieran ver sus películas, pero hay un antecedente quizás más lógico: en 2017, su amigo Álex de la Iglesia estrenó 'Perfectos desconocidos' la película más taquillera de su carrera (con diferencia: recaudó 20 millones de euros, más del triple que cualquier otra película suya). Estaba basada en un éxito italiano del año anterior.

Padre no hay más que uno, uno. Segura ya había experimentado al respecto ('Sin rodeos' se basa en un original chileno), pero decidió volver a probar suerte con su siguiente película. En 2019 se fijó en un original argentino, 'Mamá se fue de viaje', que había sido un éxito inesperado en su país solo dos años antes. La decisión fue afortunada, y no solo para él: la película ha tenido versiones, todas muy similares, en México, Italia y Francia.

Taquillazo hay más de uno. Resultado: un notable éxito (14,2€ millones de euros de recaudación frente a unos modestos 2,7 de presupuesto) convirtiéndose en la película española más taquillera de ese año. La continuación fue inmediata, y no solo eso: desde ese 2019 ha ido estrenando una película al año perteneciente a este peculiar Seguraverso, incluyendo tres secuelas de 'Padre no hay más que uno'. A ellas se suman 'A todo tren. Destino Asturias' en 2021 (basada en un original francés... ¡de ese mismo año!), y 'Vacaciones de verano' en 2023 (la primera de Segura con argumento original desde 'Torrente 5'). Como decimos no son propiamente secuelas, pero su estilo hace que se pueda hablar de un Seguraverso.

Enséñame la pasta. Estas son las películas familiares de Santiago Segura, su presupuesto y su recaudación. Incluimos también 'A todo tren 2. Sí, les ha pasado otra vez', que produce Segura.



año recaudación presupuesto Padre no hay más que uno 2019 14,2 m. de euros 2,7 m. de euros Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra 2020 12,9 m. de euros 4 m. de euros A todo tren. Destino Asturias 2021 8,9 m. de euros 4,5 m. de euros PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3 2022 14,3 m. de euros 3,2 m. de euros A todo tren 2. Sí, les ha pasado otra vez 2022 6,3 m. de euros 3 m. de euros VACACIONES DE VERANO 2023 7,4 m. de euros 3,5 m. de euros

Con 'A todo tren 2', además, Segura ensayó la táctica de estrenar en el periodo navideño, algo inaudito en el Seguraverso, y también funcionó. Hasta entonces, todas se estrenaban, como un reloj, la primera quincena de julio. A esto hay que añadir que las películas del director apenas se vieron afectadas por el cierre de cines a causa del COVID en 2020.

La fórmula del éxito. La saga 'Padre no hay más que uno' (y los productos derivados) ha arrasado gracias a una mezcla que sigue siendo infalible: un humor de muy amplio rango que apela tanto a los niños como a los adultos y situaciones familiares y donde se ve reflejada la casa entera. Es, precisamente, lo que hace populares a programas como 'El Hormiguero', que gustan a los pequeños por sus secciones de experimentos y la presencia de las hormigas y a los adultos por su sección de debate político. Algo muy similar ha consegiuido Santiago Segura: congregar a la familia entera ante la pantalla es garantía de cifras redondas.

A salvar la taquilla. Contaba Pau Brunet que en mayo la taquilla vivió uno de los peores fines de semana que se recordaban por el inesperado pinchazo de 'Furiosa', todo ello además en un año no especialmente brillante para las cuentas españolas. De momento los estrenos de 'Del revés 2' y 'Gru 4' parecen estar salvando los muebles, que se verán reforzadas por el (de momento) infalible Santiago Segura. Al fin y al cabo, nada mejor que una franquicia de universos compartidos para sacudir las taquillas.

En Xataka | 31 películas que recomendamos a los que dicen odiar el cine español