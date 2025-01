"¿Quién c... es Harrison Ford?": aunque ya había hecho 'Star Wars', los productores de 'Blade Runner' no sabían quién era

Hoy día parece inconcebible, pero sí, hubo un momento en el que nadie conocía a Harrison Ford. Ni siquiera después de la primera 'Star Wars', donde dio vida a uno de los personajes más legendarios de la franquicia, Han Solo. Cuando llegó el momento de hacer el casting para 'Blade Runner', Ridley Scott lo eligió a él, pero los productores no estaban tan convencidos: aunque ya había interpretado a Indiana Jones en 'En busca del arca perdida', la película de Spielberg aún no se había estrenado.

Lo cuenta el director británico en una entrevista con GQ: "Harrison Ford no era aún una estrella. Acababa de terminar de pilotar el Halcón Milenario en 'Star Wars'. Recuerdo a mis productores diciendo: '¿Quién coño es Harrison Ford?' Y yo les dije: 'Lo vais a descubrir'. Harry se convirtió en mi protagonista". De hecho, el propio Spielberg recomendó a Scott que contara con el actor para su adaptación de la novela de Philip K. Dick.

Quizás los productores de la película tenían parte de razón, porque la película no encontró a su público cuando se estrenó, saldándose con un fracaso de taquilla. Solo años después el film fue saludado como la epopeya visionaria y que hoy día, en tiempos del advenimiento de las inteligencias artificiales, sigue apelando a inquietudes actuales. En la entrevista, Scott recuerda cómo críticas de prestigio como Pauline Kael en 'The New Yorker' destrozaron el film.

En la entrevista, Scott desgrana muchas otras curiosidades de la película, como su interés en una obra de teatro previa, más fiel al libro de Dick pero muy distinto de lo que acabó siendo la película: "Pasé cinco meses trabajando con un escritor muy bueno, Hampton Fancher, que había escrito una obra de teatro adaptando '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Leí el libro y me pareció que había 90 historias en las primeras 20 páginas y que era demasiado complejo. Hampton había escrito una bella historia ambientada en un apartamento. Me encantaron los diálogos, pero quería ver qué pasaba si salíamos por la puerta".

Cabecera | Warner

En Xataka | Una revolución sonora, pero ante todo tecnológica: cómo Vangelis cambió las BSO con un simple sintetizador