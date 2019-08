Es oficial: 'Matrix 4' está en desarrollo con el regreso de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss dirigidos por Lana Wachowski

Hace unos meses el director de 'John Wick 3' salió a decir que las hermanas Wachowski estaban trabajando en una nueva secuela para 'The Matrix', algo que casi inmediatamente fue desmentido. Hoy, de acuerdo a información de Variety, 'Matrix 4' es oficial y contará con el regreso de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, quienes volverán a interpretar a Neo y Trinity.

La confirmación llega directamente por parte de Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Picture, quien se encargará, junto a Village Roadshow Pictures, de producir y distribuir la película a nivel global.

Según la información, 'Matrix 4' será escrita y dirigida por Lana Wachowski, que además también será productora de la cinta, y se tratará de una secuela directa de 'The Matrix Revolutions', por lo que contará nuevamente con los personajes de Neo y Trinity, como protagonistas, interpretados por Reeves y Moss.

Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Picture Group, mencionó:

"No podríamos estar más emocionados de volver a entrar en 'The Matrix' con Lana. Lana es una verdadera visionaria -una cineasta creativa, singular y original- y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de 'The Matrix'".