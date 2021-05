Las nuevas imágenes del Batman de Robert Pattinson confirman los cambios estéticos de la nueva película del personaje

La calidad de las imágenes filtradas no es la mejor del mundo (muy posiblemente, Warner acabará mostrándolas de forma oficial más pronto que tarde), ya que proceden de fotografías hechas a un calendario oficial de la nueva película de Batman, protagonizada por Robert Pattinson. En ellas se puede apreciar que el uniforme del personaje ha pasado por un rediseño considerable, se percibe en el gris como color predominante por encima del negro y una curiosa forma para la capa, que lleva meses suscitando discusiones (particularmente me gusta, le devuelve al personaje unos aires pulp a lo 'The Shadow').

También hay algunos carteles, que resaltan el aire de cine negro callejero y con un punto vintage que le ha querido dar Matt Reeves. De nuevo las referencias a Acertijo (Paul Dano) hacen pensar que las apuestas que le daban como villano principal de la entrega podrían estar en lo cierto. Por desgracia, el calendario no muestra a este nuevo Batman de cuerpo completo. Habrá que seguir esperando al estreno en 2022, de momento previsto para el 4 de marzo.