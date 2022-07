Nintendo ha entendido que su futuro también pasa por el cine: la película de Mario es sólo el primer paso

Nintendo está gestionando la compra de Dynamo Pictures, un estudio de Tokyo centrado en la animación por ordenador y la captura de movimientos. El plan es que la compra se cierre en octubre y Dynamo pase a llamarse Nintendo Pictures, dejando clarísimas las intenciones de la compañía japonesa con esta adquisición.

Dynamo no son unos recién llegados al mundo de la producción audiovisual. Han trabajado en series como 'Yuri! on Ice', y dentro de los videojuegos, en títulos como 'Nier Replicant ver. 1.22474487139' o 'Death Stranding'. Hasta el momento, sus colaboraciones en el pasado con Nintendo se han limitado a una serie de cortos basados en Pikmin.

Nintendo ve esta compra como una oportunidad para "reforzar la estructura de planificación y producción de contenidos visuales en el grupo Nintendo", pero también apunta a un futuro cercano muy esperanzador: esta compra parece confirmar una clara confianza de Nintendo en sus franquicias a la hora de inspirar productos audiovisuales. Aunque el trabajo de Dynamo puede no ir enfocado exclusivamente al cine: las cinemáticas de los juegos y el material para parques temáticos entran dentro de "contenido visual", y Dynamo tiene experiencia en ambos campos.

De hecho, y aunque de momento el aspecto y el enfoque que aguarda a la adaptación de Super Mario es un misterio, está claro que Nintendo apunta alto: Chris Pratt, Seth Rogan y Anya Taylor-Joy están entre las voces que doblarán sus personajes. Y con adaptaciones de éxito recientes como 'Uncharted' o 'Sonic the Hedgehog' y de estreno inminente como 'The Last of Us' en HBO, lo cierto es que el mercado parece esperar estas producciones con unas expectativas inauditas hasta ahora.