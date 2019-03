Netflix quiere su 'The Walking Dead': así es 'Black Summer', la nueva serie de zombis ambientada en el universo de 'Z Nation'

'The Walking Dead' no deja de perder audiencia. La serie de AMC busca nuevas líneas argumentales para su popular serie de zombis, pero aunque se ha firmado una décima temporada, la serie ya no tiene tanto peso como lo llegó a tener. Quizás por eso Netflix ha encontrado la oportunidad para presentar su alternativa.

A principios de año Netflix presentó 'Kingdom', una excelente serie coreana de zombis. Pero la apuesta por el subgénero no terminará aquí. Ahora llega el tráiler de 'Black Summer', otra serie de zombis con un claro estilo que nos recuerda a 'The Walking Dead'.

Netflix apuesta por los creadores de 'Z Nation' para intentar rematar a 'The Walking Dead'

Pero no estamos ante una serie de zombis más. Para 'Black Summer', Netflix ha decidido contratar a The Asylum, los creadores de 'Z Nation'. La serie de SYFY producida por David Michael Latt decidió cancelar la sexta temporada de 'Z Nation', quizás para centrarse en 'Black Summer'.

La nueva serie será una precuela y estará ambientada en el mismo universo. De hecho, como explican John Hyams y Karl Schaefer, cocreador de 'Z Nation', nos traslada a los primeros días donde apareció el brote zombie y las ciudades se sumergen en el caos. Aquí os dejamos con el tráiler oficial para que veáis el estilo que nos proponen.

Según comentó Jodi Binstock en una entrevista, la serie 'Z Nation' comienza en el cuarto año del apocalipsis zombie mientras que Black Summer es al cabo de tres meses de la infección. "Realmente, la única similitud entre Z Nation y Black Summer es que Black Summer es el primer verano en el que tuvo lugar Z Nation", comenta el productor. A lo que añade "veremos todo desde el punto de vista de los personajes: no sabremos nada que ellos no sepan y está fantásticamente filmada. La dinámica que han creado para la narración es muy cinematográfica y creo que la gente realmente responderá genial".

El avance del tráiler nos enseña un poco del contexto de la nueva serie; protagonizada por Jaime King, actriz de Sin City que dará vida a Rose, una madre que se separa de su hija cuando se afianza el brote de zombies y tendrá que unirse a un grupo de desconocidos para tratar de encontrarla sin morir ante la expansión de los zombis.

La nueva serie quiere recuperar la idea de la "vieja escuela", aunque los zombis no tendrán un aspecto tan descompuesto como sí tienen en 'The Walking Dead'. La primera temporada de 'Black Summer' se estrenará el próximo 11 de abril y constará de ocho episodios.