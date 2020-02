Netflix pone en abierto 'A todos los chicos de los que me enamoré' para recordar que la secuela está lista (y que nos suscribamos para verla)

'A todos los chicos de los que me enamoré' es una comedia romántica juvenil de Netflix basada en la trilogía de libros de Jenny Han. Como trilogía que es, hay tres potenciales películas, así que tras el éxito cosechado por la primera (fue de las películas más vistas en 2018, sumando con 'Mi primer beso' más de 80 millones de reproducciones), Netflix ha estrenado la secuela: 'A todos los chicos 2: P.D. Todavía te quiero' y, como campaña de captación, ha puesto la primera en abierto para su visionado gratuito.

La primera película puede verse gratis y al completo desde Netflix. Está disponible en todos los idiomas y con sus respectivos subtítulos, pero a diferencia de lo que sucede con el resto de películas de la plataforma, al final no se nos ofrece una recomendación para "Seguir viendo", sino que se muestra una pantalla invitando al usuario a suscribirse a la plataforma. Una campaña de captación en toda regla que llega justo cuando Disney+ está a la vuelta de la esquina.

Disney+ llega y los suscriptores también tienen que seguir haciéndolo

A nivel global, Netflix no ha dejado de crecer en suscriptores, habiendo pasado de 139,26 millones en el segundo trimestre de 2019 a 167,09 millones en el cuarto trimestre de 2019. La gráfica bajo estas líneas habla por sí sola. Ahora bien, en su mercado principal, Estados Unidos, la compañía lleva tres trimestres creciendo más lentamente.

Solo en Estados Unidos, la empresa tiene 61 millones de suscriptores y, de acuerdo a PwC, la compañía puede estar llegando a su pico máximo. Según la consultora, "La ventaja de ser el primero en transmitir vídeo que Netflix ha capitalizado hasta la fecha sigue erosionándose, ya que la industria comienza a fragmentarse, con más y más compañías entrando en el mercado, desde los pesos pesados de la televisión de pago hasta los jugadores especializados en nichos de mercado."

El mercado se pone complicado porque cada vez hay más servicios de streaming, algunos de ellos muy agresivos. En Estados Unidos podemos mencionar Peacock y HBO Max, que están a la vuelta de la esquina, pero en el caso europeo, el servicio más importante que está cerca de aterrizar es Disney+, que también ha triunfado en su país natal acumulando 26,5 millones de suscriptores. Y tiene sentido, porque en su interior hay contenido muy popular de Disney, Pixar, Marvel y 'Star Wars'.

Sea como fuere, la primera película de 'A todos los chicos de los que me enamoré' puede ser ser un gancho para el público más joven que aún no pague una suscripción a Netflix. No es la primera vez que la compañía hace algo similar, puesto que también abrió el primer episodio de la tercera temporada de 'The Crown' En Reino Unido.

Vía | IndieWire