Netflix estrena un tráiler de 'Black Mirror: Bandersnatch' un día antes de su estreno y nos da pistas de este misterioso especial

Los anticipos de lo que se esperaba de 'Black Mirror' han venido a última hora y, tras saber algo más del especial que esperamos ver a partir de mañana, hoy **tenemos tráiler de 'Black Mirror: Bandersnatch'. De este modo, podemos saber un poco más de un nuevo y esperado capítulo de la serie, que no viene integrado en una nueva temporada, sino solo en forma de largometraje.

La conocida serie de Netflix que nos plantea situaciones asombrosas e inquietantes de cara al futuro de la tecnología ya cuenta con cuatro temporadas de unos seis capítulos cada una. Y en esta ocasión lo que se ha preparado es un contenido especial que de nuevo recurre a la nostalgia y a lo retro para basar su trama, de la cual empezamos a saber un poco más con este minuto y 20 segundos que nos llega como aguinaldo hoy.

Los mundos se entremezclan en los pixelados 80s

El tráiler llega 24 horas antes del estreno del especial, y justo un día después de que viésemos una imagen de 'Black Mirror: Bandersnatch', lo único que hasta ayer habían mostrado del contenido. A falta de confirmarse, lo que se ha dicho es que el metraje ha quedado en torno a las cinco horas y que 'Bandersnatch' contiene 312 minutos, siendo la primera película original de 'Black Mirror', la serie de Charlie Brooker.

La trama gira en torno a la adaptación de una novela fantástica a videojuego, situándonos en los años 80 (y tirando de lo retro como en 'San Junipero'). Algo ocurre para que haya una especie de interacción entre la realidad y el mundo virtual, con una droga de diseño de por medio que de momento no sabemos qué papel juega.

Así, al parecer se trata de un especial al estilo de 'Elige tu propia aventura', donde el espectador podrá tomar decisiones sobre el transcurso de la historia, y lo que vemos en los anticipos es que se ha contado con un elenco formado por Fionn Whitehead (el protagonista de 'Dunkerque'), Will Poulter ('El corredor del laberinto', 'Detroit') y Asim Chauldhry ('Hoff the Record', 'People Just Do Nothing') entre otros.

Se sabe que 'Black Mirror: Bandersnatch' ha sido dirigido por David Slade (responsable de 'Hard Candy' o '30 días de oscuridad'), quien ya trabajó en 'Black Mirror', concretamente realizando el episodio 'Metalhead'. Pronto podremos resolver el misterio, porque 'Bandersntach' se estrena mañana día 28 de diciembre (ojalá no sea esto una inocentada por parte de Netflix), así que no hay que esperar demasiado.