Netflix adelanta los primeros ocho minutos de la cuarta temporada de 'Stranger Things' y su aún más extraña estrategia de emisión

Adelanto a lo grande para ir abriendo apetito. Aunque falta poco para el estreno de los primeros capítulos de la cuarta temporada de 'Stranger Things', Netflix ha querido generar expectación deslizando dos sorpresas: sus primeros ocho minutos y una explicación más precisa de cómo se repartirá el contenido, una fórmula con un reparto de tiempos fuera de lo común.

El adelanto, de casi nueve minutos y avanzado por la propia Netflix, muestra cómo era el Hawkins National Laboratories en 1979, la rutina del Dr. Martin Brenner y... a modo de guinda y para generar expectación, un episodio violento protagonizado por Eleven, un suceso probablemente clave para entender la trama que se vaya desarrollando a lo largo de la cuarta temporada.

En cuanto al reparto de los contenidos, Netflix ha optado por una estrategia fuera de lo común, lo suficientemente extraña como para hacer honor al título de la serie. Hasta ahora sabíamos que la temporada se dividiría en dos partes: la primera, se lanzará el 27 de mayo y la segunda, 1 de julio.

Bien, ahora Netflix ha querido ir un poco más allá y ha ahondado en la distribución de contenidos y la duración de algunos capítulos. El primer volumen, el que se lanzará ya este mes, constará de siete entregas; el segundo de solo dos. ¿Descompensado? Sí, aunque con una sorpresa importante: el último capítulo, el noveno, durará más de dos horas, con lo que superará a muchas películas.

“Los episodios 7 y 9 en particular son películas y el 9 es una película larga… Todavía la estamos refinando, pero diríamos que son más de dos horas”, explican los hermanos Duffer a The Wrap. En concreto, el episodio 7 duraría 98 minutos, el octavo 85 y el noveno se iría ya a 150.

