'Jessica Jones' demuestra en su temporada 2 que es el personaje más fascinante de Marvel

'Jessica Jones' vuelve el próximo 8 de marzo. Y lo hace tras un lapso de casi tres años entre la primera y la segunda temporada. Años en los que hemos podido ver una irregular cadena de series relacionadas: la soberbia segunda temporada de 'Daredevil', la interesante 'Luke Cage', la soporífera 'Iron Fist', la algo decepcionante 'Los Defensores' y la brutal 'The Punisher'.

De entre todas estas series, y podría casi decir de entre todas las adaptaciones de superhéroes, el personaje de Jessica Jones y su entorno es uno de los mejor construidos, fascinantes y trascendentes que nos podemos encontrar hoy en día. Logro que viene, sobre todo y sin desmerecer a Bendis (su creador), por Melissa Rosenberg.

La segunda temporada de 'Jessica Jones' comienza con nuestra protagonista haciendo lo que mejor sabe: investigar. Sin embargo se encuentra con su agencia se encuentra con una nueva popularidad debido a su condición de supehéroe/asesina (depende de a quién le preguntes, claro).

Con ese clásico tropo del género noir con el caso (llevado, además vía un personaje de la época de la Timely) del que pasas al principio pero luego sucede algo que te hace replantearte las cosas y convertirlo en la prioridad número uno, Jessica (Krysten Ritter) comenzará a investigar qué está acechando a diversos seres con poderes.

Esto enlazará con una de las tramas de la primera temporada de 'Jessica Jones': el Dr. Kozlov, el IGH y los experimentos que llevaron a cabo (como el de Simpson) y su relación con los poderes de Jones. Es Trish Walker (Rachael Taylor) la que ayudará a su amiga a investigar su origen real y los fantasmas del pasado que vuelven para limpiar el trabajo.

Decir que la temporada 2 de 'Jessica Jones' no tiene un buen villano sería injusto. Sobre todo porque en estos cinco primeros episodios lo que hemos vivido es más el tema del "villano en la sombra" del que no conocemos mucho y que, seguramente ya en el sexto (no voy a adelantar trama pero sí que apunta a ello) le tengamos en un papel mucho más activo en la trama.

Esto se uniría al regreso, de algún modo, de Kilgrave. ¿Qué relación, si la hubiera, tiene él con toda esta trama?, ¿qué implica su regreso? Pues me temo que son cosas que no nos serán desvelados hasta el próximo 8 de marzo.

'Jessica Jones' y el empoderamiento de la mujer

Una fecha de estreno que no es en absoluto baladí ya que, rompiendo con la tradición de estrenar sus series originales (las auténticas, no las que simplemente distribuyen) en viernes, la temporada 2 de 'Jessica Jones' se adelanta un día para coincidir con el Día internacional de la mujer, que se celebra desde hace casi un siglo cada 8 de marzo.

Y se estrena este día ya que uno de los grandes temas de 'Jessica Jones' es precisamente la reivindicación de la mujer como alguien libre e igual al hombre. Una intención similar a la que tuvieron con la primera temporada, estrenada el 20 de noviembre, el viernes anterior al Día internacional contra la violencia de género.

Toda una declaración de Melissa Rosenberg y compañía que ejecutan a través de una trama construida en torno a una trinidad de mujeres, cómo ven el mundo y cómo este les trata. Jeri Hogarth (Carrie-Ann Moss) es una mujer empoderada, una abogada hecha a sí misma que ve en esta segunda temporada cómo su tiempo en el bufete más prestigioso de Nueva York tiene los días contados.

O la historia de Trish, que sigue intentando cerrar su etapa como estrella infantil y adolescente. Algo que no será nada fácil debido a la insistencia de su madre por seguir estando vinculada en su carrera habiendo sido causante de mil y una vejaciones (incluyendo algunos de índole sexual) que sufrió durante años la presentadora de radio.

'Jessica Jones' va de juguetes rotos. De gente con la que se ha jugado y ahora intenta recomponerse como puede en un ambiente que no deja de recordarles los que han sido y lo que seguirán siendo. Jessica Jones representa esto a la perfección como una mujer con poderes y con tendencia a la autodestrucción. Pero también el personaje de Malcolm (Eka Darville).

Una de las cosas que destaca en esta temporada 2 es que refuerza la idea de que para hacer una buena serie de superhéroes no hace falta tener un buen villano. Simplemente necesitamos que sus personajes sean fascinantes y si tienen poderes, mejor.

'Jessica Jones' goza de un buen guion y del estilo noir que ya me encantó en la primera temporada. Una vez vistos los cinco episodios que Netflix nos ha ofrecido hay que decir que, si bien es una historia que se está contando a fuego bastante lento, da la sensación de que lo mejor está reservado en la segunda mitad de la temporada.

Buen regreso pero con rumbo poco claro

En el apartado negativo lastra el hecho de que en su primer tramo de temporada 'Jessica Jones' parezca no tener muy claro el rumbo, debido a esta ausencia de un villano tan carismático como Kilgrave (y de hecho es una de las críticas más recurrentes en el género superheroico). Esto se une a un par de tramas por ahí que no terminan de encajar bien con la historia que se intuye.

Pero las sensaciones generales que me dejan estos primeros episodios de 'Jessica Jones' es que su segunda temporada está, al menos, a la altura de la primera. Es una gran serie que juega con el género negro y el superheroico de manera sensacional y emocionante, captándonos desde el primer minuto.

