Hogwarts reabre sus puertas: HBO Max prepara nuevas series basadas en el universo de Harry Potter, según 'The Hollywood Reporter'

HBO Max está buscando escritores e ideas para nuevas ficciones basadas en el universo de Harry Potter creado por J.K. Rowling en la saga literaria del mago adolescente y que encontró sus mayores éxitos en las películas producidas por Warner entre 2001 y 2011. Así lo informa 'The Hollywood Reporter' en una noticia que ha retirado posteriormente pero que ya se ha convertido en el tema central de conversación de centenares de potterheads de todo el mundo.

Es un intento más de Warner de que la franquicia no se desintegre del todo: desde 2011 ha ido probando distintas fórmulas para mantener el potterverso con vida, principalmente con las dos películas de 'Bestias Fantásticas', cuya tercera parte está en proceso. Más el rumor constante de que la obra de teatro de 'Harry Potter and the Cursed Child' tendrá una adaptación a la gran pantalla (¿o quizás a la pequeña?) en algún momento.

Un proyecto en el aire

Lo cierto es que, oficialmente, y pese a la información de 'The Hollywood Reporter', Warner declaró al medio que "no hay series en desarrollo en el estudio o en la plataforma de streaming", lo que querría decir que, si existe la intención, esta se encuentra en un estado absolutamente embrionario de desarrollo. Así que de momento toca esperar, pese a que otro de los muy jugosos rumores que han circulado por internet habla de un regreso de parte del reparto original a la franquicia.

De momento, habrá que seguir esperando a que salgan adelante proyectos como las secuelas de 'Bestias Fantásticas', la rumoreada adaptación de la pieza teatral o el esperado videojuego estilo sandbox 'Hogwarts Legacy'. Y eso contando con que el cuestionamiento que J.K. Rowling está sufriendo en redes debido a sus controvertidas opiniones sobre las mujeres trans no equivalga luego a un varapalo en taquilla.