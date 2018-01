'Godzilla: Planet of the Monsters', el anime futurista del legendario monstruo llega a Netflix el 17 de enero

El monstruo más grande y espectacular de todos los tiempos está de regreso, y ahora no viene a pelear contra otros monstruos sino contra la raza humana en un futuro distante. 'Godzilla: Planet of the Monsters' es el nuevo anime exclusivo de Netflix que llegará a todo el mundo (donde esté el servicio) el próximo 17 de enero de 2018.

'Godzilla: Planet of the Monsters' había sido creado originalmente para Japón, pero Netflix se hecho con los derechos y ahora podremos disfrutarlo a través del servicio en unos días.

"La raza humana sabía que no estaban solos en el planeta Tierra"

Este nuevo anime de Godzilla es una producción de Polygon Pictures (responsables de 'Knights of Sidonia') quienes trabajaron de la mano con uno de los creadores del monstruo y con Toho Animation. Además de la incorporación de figuras de renombre dentro de la animación japonesa.

Para que vean por dónde van los tiros, les dejamos con el tráiler oficial de Netflix:

'Godzilla: Planet of the Monsters' se sitúa en la Tierra después de 20.000 años, donde Godzilla reina en el planeta y los humanos llegan a tratar de reclamar lo que les pertenece. Una lucha de la humanidad en búsqueda de recuperar su hogar.

El anime ha sido dirigido por Kobun Shizuno (director de varias películas de 'Detective Conan' y 'Knights of Sidonia') y Hiroyuki Seshita ('Blame!' y 'Ajin'). Contará con las voces de Yuki Kaji ('Attack on Titan', 'Ajin'), Takahiro Sakurai ('Ajin', 'Blame!'), Tomokazu Sugita ('Metal Gear Solid Peace Walker'), Junichi Suwabe ('Nodame Cantabile', 'Prince of Tennis'), Kana Hanazawa ('Blame!', 'Psycho-Pass') y Mamoru Miyano ('Ajin', 'The Seven Deadly Sins').

Kobun Shibuno, director de Godzilla mencionó:

"Estoy encantado de colaborar con colegas muy talentosos para dar vida a una visión única de un drama humano universal ambientado en un mundo épico. Esperamos traer una experiencia de entretenimiento espectacular tanto para los fanáticos de Godzilla como para las personas nuevas en la franquicia."

Desde su creación en 1954, Godzilla ha tenido 29 películas, un anime japonés y la versión de dibujos animados de 1978 de la Hanna-Barbera, la cual estuvo dirigida al público de occidente.

Finalmente les dejamos con el póster oficial y dos tráilers más lanzados el año pasado.

