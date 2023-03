El éxito de 'The Last of Us' da sus frutos: Prime Video y el director de 'Chernobyl' adaptan un clásico de invasiones alienígenas

Ya pasó con 'Juego de Tronos'. El monumental éxito de la serie de fantasía de HBO desató toda una fiebre por la fantasía medieval con tintes de intriga política a la que todos se querían subir. Series como 'El Señor de los Anillos: Anillos de Poder', 'The Witcher' o la propia 'La Casa del Dragón' son ecos de ese éxito, y ahora vamos camino de sufrir un fenómeno comparable con el éxito de 'The Last of Us', también de HBO Max.

El fin del mundo nunca dejó de estar de moda (de hecho, qué es 'The Last of Us' si no una reverberación de 'The Walking Dead'), pero las amenazas devastadoras de origen vegetal son ahora tendencia, así que Prime Video ha decidido adaptar todo un clásico de la ciencia ficción literaria: 'El día de los trífidos'. Para ello cuenta con Johan Renck, director de todos los episodios de 'Chernobyl' (aunque no con Craig Mazin, cerebro de la serie y ahora disfrutando de las mieles del éxito con en 'The Last of Us').

'El día de los trífidos' es una novela de John Wyndham de 1951 que narra una invasión de unos seres vegetales del espacio exterior. Sus visiones de un mundo desolado y casi sin supervivientes ha sido tremendamente influyente, y pese a ello, sus adaptaciones no son demasiado populares: hay una película de 1963 y algunas miniseries (la más popular, de la BBC en 2009, a la que pertenece la imagen de cabecera).

La versión de Amazon tiene algo de experimental con el formato: el propósito de Prime Video es hacer varias miniseries, cada una con protagonistas y desde países distintos, con el objetivo de reflejar una invasión verdaderamente global. Ahora es cuestión de ver si podrán sustraerse de la tentación de hacer un fin del mundo excesivamente parecido al que nos presenta HBO.