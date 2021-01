Esta gigantesca pantalla curva logra crear alucinantes efectos 3D ultrarrealistas

En Chengdu (China) ya tienen nueva atracción turística. Se trata de una espectacular pantalla curva situada en un centro comercial y que ocupa una enorme extensión, pero lo realmente sorprendente no es eso.

Lo que está dejando entusiasmados a todos los que la ven es la capacidad que tiene para ofrecer efectos 3D ultrarrealistas y además hacerlo a simple vista, sin necesidad de gafas 3D. Los vídeos que acompañan a este artículo lo demuestran.

La pantalla, fabricada por Liantronics, es similar a la que Samsung logró construir con una combinación de paneles de señalización Samsung LED Smart Signage. Ya la vimos en acción en el pasado en una instalación similar en Corea del Sur en 2018:

La pantalla instalada en Chengdu hace uso de paneles LianTronic FS8 Outdoor Fixed LED, y tiene una longitud total de 63,68 metros y 14,336 m de altura. Este fabricante, especializado en instalaciones de pantallas gigantes y videowalls, ha logrado unos resultados espectaculares, pero la mejor forma de comprobarlo es ver esos resultados en vídeo. Aquí os dejamos algunos ejemplos:

Los vídeos presentados en esta pantalla muestran espectaculares efectos 3D que pueden apreciarse a simple vista aunque eso sí, para captarlos bien hay que colocarse en un ángulo específico.

#Halloween night is coming! A giant hand is breaking out of the LianTronics #3D screen to catch you! Run! #HappyHalloween #digitalsignage #AVTweeps pic.twitter.com/uDDcYCslnT

#LianTronics giant curved #LEDwall with stunning glasses-free #3D spaceship display effect has attracted millions of eyeballs on the street of #Chengdu and blown up on social media. Click to lear more👉👉https://t.co/fxbRU9Z2Lt#3Dscreen #Chengdu3DLEDWall #AVTweeps #OOH #DOOH pic.twitter.com/iNplwx8mbn