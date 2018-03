Espectacular tráiler final de 'Ready Player One' que nos muestra nuevos detalles de OASIS

Estamos a sólo unos días del estreno de 'Ready Player One', la película dirigida por Steven Spielberg basada en la novela de Ernest Cline, la cual ya había creado mucha expectación al ser el regreso de Spielberg a la ciencia ficción y que ahora mismo, está en boca de todos después de su estreno privado durante el pasado SXSW.

La mayoría de los comentarios de quienes ya vieron 'Ready Player One' son increíbles, y aseguran que estamos ante todo un espectáculo visual lleno de homenajes y que respeta la obra de Cline. Por lo que a unos días de su estreno mundial, Warner Bros. ha decidido publicar un último tráiler.

¡ATENCIÓN! Este nuevo tráiler muestra mucho más detalles de la trama y del mundo virtual donde se desenvuelve la historia, así que si no quieren saber más de la película, lo más recomendable es que no vean el vídeo y dejen de leer a partir de aquí.

Salva OASIS, salva el mundo

En este nuevo tráiler dejamos las referencias a los 80 que inundaban los anteriores adelantos, y pasamos a centrarnos en OASIS y la relación entre Wade Watts y Art3mis. Además, aparecen por primera vez personajes que todos conocemos a ritmo de 'Take On Me de A-HA, que es una de las canciones ochenteras por excelencia.

'Ready Player One' es protagonizada por Mark Rylance, Tye Sheridan, Olivia Cooke, T.J. Miller, Lena Waithe, Simon Pegg y Ben Mendelsohn. Su estreno está programando para el próximo 28 de marzo en España, gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos.

En Espinof | Las primeras opiniones sobre 'Ready Player One' son el mejor remedio contra el escepticismo: "Un asombroso espectáculo"