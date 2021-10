Disney retrasa todo su plan de estrenos de Marvel e Indiana Jones, y elimina del calendario algunos proyectos sin título

Terremoto en el calendario de próximos estrenos de Marvel, especialmente los vinculados a Marvel. Prácticamente todos sus futuros estrenos vinculados al MCU han sido retrasados, algunos unas semanas, otros unos cuantos meses. Y uno de sus futuros estrenos más esperados, la quinta película de Indiana Jones, ha sido pospuesta casi un año.

El nuevo calendario queda así:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Retrasado del 25 de marzo de 2022 al 6 de mayo de 2022.

– Retrasado del 25 de marzo de 2022 al 6 de mayo de 2022. Thor: Love and Thunder - Retrasado del 6 de mayo de 2022 al 8 de julio de 2022

- Retrasado del 6 de mayo de 2022 al 8 de julio de 2022 Black Panther: Wakanda Forever - Retrasado del 8 de julio de 2022 al 11 de noviembre de 2022

- Retrasado del 8 de julio de 2022 al 11 de noviembre de 2022 Indiana Jones 5 - Retrasado del 29 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023

- Retrasado del 29 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023 The Marvels - Retrasado del 11 de noviembre de 2022 al 17 de febrero de 2023

- Retrasado del 11 de noviembre de 2022 al 17 de febrero de 2023 Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Retrasado del 17 de febrero de 2023 al 28 de julio de 2023

- Retrasado del 17 de febrero de 2023 al 28 de julio de 2023 Untitled Marvel - Adelantado del 10 de noviembre de 2023 al 3 de noviembre de 2023.

- Adelantado del 10 de noviembre de 2023 al 3 de noviembre de 2023. Untitled Disney Live Action - 14 de julio de 2023 - Eliminada del calendario

- 14 de julio de 2023 - Eliminada del calendario Untitled Marvel - 28 de julio de 2023 - Eliminada del calendario

- 28 de julio de 2023 - Eliminada del calendario Untitled Marvel - 6 de octubre de 2023 - Eliminada del calendario

- 6 de octubre de 2023 - Eliminada del calendario Untitled 20th Century - 20 de octubre de 2023 - Eliminada del calendario

Es el problema de planificar estos grandes eventos con películas interconectadas entre sí. Hay un orden específico para ellas que no se puede alterar, y cuando una se retrasa, no solo arrastra a todas las que vienen detrás, sino que tira de las que lleva delante, porque no puede pasar demasiado tiempo entre una película y otra, con el fin de que los espectadores no pierdan el hilo.

De momento, los estrenos inminentes de 'The Eternals' y la tercera película de Tom Holland como Spider-Man no sufren alteraciones, como tampoco las sufren las series de televisión. Por el momento, tampoco se han hecho públicos planes de ventanas para emisión en Disney+: 'The Eternals' llegará a la plataforma tras 45 días de exhibición en salas, cifra que parece estar convirtiéndose en la nueva norma también fuera de Disney, pero por parte de Disney (a diferencia de Warner y HBO Max) los planes para 2022 aún se desconocen.