"Los canales lineales se consumen mucho, y promocionan la parte bajo demanda": hablan los responsables de contenidos de Orange TV

Orange Series, la parte más visible de la plataforma audiovisual perteneciente a la multinacional de telecomunicaciones Orange, pasa por una transformación. Ahora su nombre es Canal Orange, un pequeño viraje de la marca para dejar claro que Orange quiere invertir en producción propia y ficción. Lo han hecho con la serie 'Caminantes', con el flamante late night presentado por Nacho Vigalondo 'Los felices veinte', y hay más proyectos en cartera.

Hablamos con Pablo de la Cruz, responsable de Contenidos de Orange TV y Jose Antonio Guzmán, responsable de Estrategia y Negociación de TV para que nos hablen de esta sutil reorientación del canal bandera de la plataforma, y también del resto de planes de la multinacional. Fútbol, producción propia, la competencia del VOD... esto es lo que podemos esperar de Orange en boca de sus propios responsables.

¿A qué se debe la transformación de Orange Series en Canal Orange, qué planes de futuro tenéis con el canal?

Pablo de la Cruz: Orange Series lo lanzamos ya hace dos años y medio. En principio era un canal de series 4K porque vimos que había cierta demanda, ya no sólo por series, ahí no hay que ser muy visionario, pero por otra forma de consumir series: un canal lineal de series en 4K, y además había algunas cabeceras que eran potentes, que todavía tenían su interés: 'House of Cards', 'Breaking Bad', 'Better Call Saul'...

Han pasado dos años y medio y lo que hemos visto es que nuestros clientes quieren un poquito más. Nuestra empresa nos pide un canal que sea una especie de bandera de nuestra oferta de contenidos, donde los clientes puedan ver la variedad y la riqueza de lo que hay en el resto de la oferta. Por eso metemos un poquito más de contenidos, como buen cine que a lo mejor no es de rabiosa actualidad, pero que todavía tiene su interés.

Y de ahí saltamos a hacer de lunes a jueves un late night, 'Los felices veinte', a una hora un poquito tardía pero todavía interesante y además algo diferente. Los viernes estrenamos cine y los sábados y los domingos una programación un poquito más como la que teníamos antes. Ha salido todo bastante rodado, está teniendo bastante éxito de audiencia y pensamos que respondemos a un interés que tenían nuestros clientes. A nosotros nos permite también meternos en otros campos que a lo mejor teníamos un poco más olvidados.

Hace unos meses estrenasteis también vuestra primera serie original, 'Caminantes', que sorprendió bastante por el rodaje con smartphones y que recibió muy buenas críticas, y ahora 'Los felices 20'... ¿es sostenible la producción propia de contenidos?

Pablo de la Cruz: La sostenibilidad se puede medir con muchos parámetros. Para nosotros 'Caminantes', nuestro primer original, con toda la innovación que creemos que aportó y la calidad que obtuvo, ya no es solamente una cuestión de imagen, es una cuestión de satisfacción de nuestros clientes. Tuvimos unas audiencias bastante relevantes y hemos quedado muy contentos con lo que hicimos.

¿Cómo os lo planteáis en términos de negocio?

Jose Antonio Guzmán: Son inversiones donde hemos buscado aquello que es difícil de imitar: el talento, la originalidad, el formato... Son formatos muy específicos, que tampoco requieren hacer inversiones a lo bestia. Es decir, son inversiones que son sostenibles, bastante lógicas. En esta carrera que hay ahora con todos los operadores produciendo a muerte, lo realmente destacable es eso: un formato concreto, traer talento... Pensamos que este es el camino.

¿Qué objetivos tenéis a corto y medio plazo? Tanto en términos de series y contenidos propios, como en inversión y crecimiento para estos contenidos originales...

Jose Antonio Guzmán: Orange lleva invirtiendo en producción audiovisual desde que nació, desde 2013, porque ya sabes que la Ley General Audiovisual nos obliga a dedicar un porcentaje de nuestros ingresos de televisión en producción audiovisual. Hemos invertido y participado en la producción de un montón de obras. Este año seguramente como hemos hecho nuestro primer original pues ha sonado un poco más, pero hemos estado desde La llamada, Verónica, Carmen y Lola...

Pablo de la Cruz: La estrategia es ser un poco continuistas con lo que estamos haciendo. Queremos buscar producciones en las que la originalidad esté presente y que a nuestros abonados les resulten atractivas. Este año hemos estrenado series como 'The Head', 'Kosta', 'Caminantes'... ahora tenemos varios proyectos encima de la mesa, veremos un poco a ver lo que hacemos.

Pero eso tampoco quita que también sigamos invirtiendo en otros contenidos películas como 'El verano que vivimos'... Tenemos inversiones que son públicas, como la de 'Mamá o papá', lo que pasa es que estamos esperando un poco para ver cuándo se estrena en salas y las consiguientes ventanas.

Al final es una mezcla muy continuista: seguir participando en producciones donde podamos garantizarnos el acceso a unos determinados contenidos de consumo más masivo y luego buscar esas producciones que nos den una identidad o una personalidad propia. Creo que 'Los felices 20' es el mejor ejemplo: es un late night, pero casi una mezcla entre un late night y una sitcom donde el protagonista es el invitado...

Grupo Orange es un grupo internacional con una presencia importante en muchísimos países, ¿Veremos en el futuro una estrategia más ambiciosa y a nivel global del grupo, en cuanto a la creación de contenidos?

Pablo de la Cruz: Eso habría que preguntárselo al grupo directamente [risas]. Es una inversión de grupo en la que los países no participamos, pero solo hasta cierto punto. En algunos casos sí nos presentan proyectos y decidimos si nos interesa invertir o no en ellos. También alguno de los proyectos en los que participamos nosotros se lo presentamos al Orange Studio central por si el estudio quiere colaborar de alguna manera.

Hace unos años esperabais que la llegada del 4G aumentara el consumo de televisión en el móvil, que es algo en lo que fuisteis pioneros en España. ¿Qué perspectivas tenéis con respecto al 5G, se prevén nuevos cambios en las costumbres de los espectadores?

El 5G tiene una serie de particularidades que lo hacen muy interesante desde el punto de vista de los contenidos

Pablo de la Cruz: El 5G tiene una serie de particularidades que lo hacen muy interesante desde el punto de vista de la explotación de los contenidos audiovisuales. El hecho de soportar concurrencias elevadas hace que puedas distribuir contenidos audiovisuales en entornos como teléfonos móviles de forma rápida. Hay un mundo incipiente ahora mismo, con nuevos dispositivos: gafas de realidad aumentada, cascos y demás... y ahí hay formatos nuevos, tanto de realidad virtual como de realidad aumentada.

Va a nacer otra forma de disfrutar de contenidos audiovisuales, bien en el hogar o en movilidad, o bien simplemente cuando vamos andando por ahí. En tus gafas podrás ver un concierto, por ejemplo, con una experiencia 360, pero también estar viendo un partido de fútbol y con unas gafas normales poder hacer consultas. Y todo ello con banda ancha, latencias mínimas y con concurrencias aceptables. Lo cierto es que con el 4G, nuestros clientes con dispositivos móviles registrados en la plataforma pueden recibir contenidos al nivel de los decodificadores.

Jose Antonio Guzmán: Lo que nos va a dar el 5G sobre todo es una nueva manera de ofrecer el contenido. Salirnos un poco del formato habitual de visionado y disfrute de contenidos, idear maneras diferentes de que una persona pueda disfrutar de un contenido: no se trata solamente de tener una serie o una película, sino la manera también en la que lo vives. Yo creo que es donde el 5G abre más camino.

Desde vuestra llegada al mercado español han tenido lugar cambios como la llegada de Netflix y otras plataformas que han transformado por completo el panorama, ¿Cómo os habéis adaptado a estos cambios?

Pablo de la Cruz: Bienvenido sea el aumento de la oferta de contenidos, vemos a estas nuevas plataformas como complementarias a nuestro servicio, y como tal las tratamos. En nuestras ofertas de convergencia tenemos acuerdos con Amazon o con Netflix para incluir acceso a ellos. En nuestros dispositivos tenemos integrados Netflix, Amazon Prime Video, Youtube... Nuestros decodificadores son Android TV y nuestros clientes tienen acceso a la descarga de aplicaciones.

Por ejemplo, tenemos un acuerdo con Laliga para promocionar e impulsar el uso de Laliga TV Player en nuestros dispositivos. Lo vemos como complementario y estamos encantados. Lo que queremos es que nuestros clientes usen el servicio, usen la televisión, y que utilicen los dispositivos que pone Orange a su disposición para verlo. Un mando único en casa es algo fantástico.

Jose Antonio Guzmán: Yo suelo poner siempre el mismo ejemplo: al final es un poco la evolución natural del mercado. Y de la misma manera que antes éramos una compañía con un montón de canales lineales, y teníamos y seguimos teniendo Fox, AXN, AMC... ahora ofrecemos contenido acorde a donde está evolucionando el mercado de una manera natural OTTs o compañías de este estilo.

Habéis mencionado la televisión lineal, y recientemente ha llegado a nuestro mercado Pluto TV, que apuesta por este modelo. Algunos analistas coincidieron en que es un modelo de televisión que en ciertos aspectos está anclado en el pasado. ¿Cómo veis vosotros el futuro de la televisión lineal?

Pablo de la Cruz: Es cierto que casi todos los últimos desembarcos a nivel mundial han sido de plataformas on demand: Netflix, HBO... Pero aún así, hemos visto que la mayor parte del tiempo nuestros clientes lo pasan viendo canales lineales. Es así. Es cierto que decrece, pero todavía hay una distancia importante. Lo que sí que es verdad es que los canales lineales están evolucionando para convertirse en paraguas.

Debajo de ese paraguas lo que tienes es un contenido bajo demanda cuya principal palanca de promoción es el canal lineal, pero que ofrece más versatilidad, más sitios donde ver las cosas y libera a los clientes, a la audiencia, de esa "imposición" que supone la programación del canal lineal. Es que el canal lineal está muy bien: te sientas, no piensas. Te pones a ver lo que echan, pero ya puedes empezar el programa que estás viendo desde el principio o si te has perdido el capítulo de ayer, vas a verlo.

Jose Antonio Guzmán: El canal lineal sigue siendo muy consumido. Lo vemos todavía en España porque los canales de TDT siguen siendo muy potentes. Pero vivimos una evolución donde ya no vale solamente con un canal lineal. Tienes que combinar canal lineal, catálogo y una serie de servicios... El lineal sirve para generar una marca que luego engloba muchas otras cosas. Desde TDT lo están haciendo con sus plataformas OTT. Lo que pasa es que estamos en ese momento de transición donde no estamos ni al 100% en un lado ni al 100% en el otro.

Con la desaparición de Vodafone y Jazztel de la oferta de fútbol, os habéis quedado un poco solos frente a Movistar+ que tiene una oferta de partidos y competiciones muy similares a vosotros. ¿Cómo planeáis desmarcaros de estas similitudes?

Pablo de la Cruz: Ofrecemos las mismas competiciones principales que Movistar: la primera y segunda división y las competiciones de la UEFA, Champions y el Grand Prix. Redistribuimos Movistar Liga y Movistar Liga de Campeones y somos junto con Telefónica las únicas opciones que hay en el mercado para quien le gusta el fútbol en España. Nos diferenciamos tanto en el empaquetamiento, en el precio, como en la calidad: tenemos una base de clientes que tienen acceso a los contenidos 4K sin ningún tipo de coste adicional

Jose Antonio Guzmán: También facilitamos mucho el acceso a los partidos de fútbol, tanto en directo como en diferido. Nos preocupamos mucho de que en momentos muy puntuales, cuando todo el mundo quiere ver un partido de fútbol, el acceso sea prácticamente instantáneo e inmediato al canal. Es decir, la manera en la que se accede al contenido. Ponemos mucho empeño en que el aficionado tenga muchas maneras de poder llegar al contenido de una manera prácticamente inmediata.

Hablando de eso, vuestra difusión y los nuevos clientes para la plataforma corren de la mano de vuestro negocio de Internet y móviles. Es en lo que coincidís con Movistar TV pero... ¿qué es lo que os diferencia?

Pablo de la Cruz: Lo que no podemos es buscar una diferenciación en exclusivas o en inversiones monstruosas y demás. Cada uno juega como juega y con sus armas. Lo que buscamos es un toque innovador, algo distinto. Nuestro empaquetado es distinto al de Telefónica, tanto en la parte de convergencia como en la parte de televisión. Siempre hemos apostado más por la flexibilidad, porque el cliente se construya también un poco en cierto modo su oferta de televisión.

Jose Antonio Guzmán: También intentemos la diferenciación técnica: que, por ejemplo, la visualización de los contenidos tenga una mayor calidad, que lo puedas hacer desde más dispositivos, que prácticamente puedas tener acceso desde cualquier sitio. O que tengas tu propio usuario, compatible con todos los dispositivos, y puedas empezar a ver una cosa en un dispositivo y seguir en cualquier otro.

Habéis lanzado recientemente un canal contenedor dedicado al terror con dos canales temáticos que ya existían previamente, ¿Tenéis pensado en más estrategias de este tipo, canales bien temáticos o contenedor?

Pablo de la Cruz: Procuramos escuchar a nuestros clientes, escuchar un poco al mercado. El tema del terror lo habíamos detectado, y no lo veíamos mucho. Además, buscamos un precio... no voy a decir simbólico, que en estos tiempos no hay precio simbólico, pero no unos precios disparatados. Y sí, tenemos previsto lanzar alguno más que hemos detectado que tienen interés, que pensamos que no están suficientemente representados y lo mismo buscaremos algo ingenioso, algo innovador, algo que no sea otra vez sota, caballo, rey.

Finalmente, ¿qué creéis que resulta más atractivo para el espectador? ¿Ofertas de canales y contenidos que no están otras plataformas, es decir, exclusivas, o una programación bien empaquetada?

Pablo de la Cruz: Una oferta amplia y flexible. Es verdad que las exclusividades o la producción propia está muy bien, pero no todas las exclusividades son las producciones propias ni las megaproducciones gustan a todo el mundo ni tienen por qué ser buenas. El dar una oferta amplia y variada es donde aportas más valor a la gran mayoría de los clientes.

Y si no encuentras lo que buscas con nosotros, facilitamos un acuerdo con Netflix porque si no lo tengo yo, a lo mejor lo tiene Netflix. Está metido en tu tarifa de convergencia y damos acceso a través del decodificador para que no tengas que saltar a otra aplicación. O si no lo tienes ahí, pues a lo mejor está en Prime Video, que pasa lo mismo.