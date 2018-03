'Black Mirror' tendrá quinta temporada: Netflix sigue apostando por el futuro distópico de Charlie Brooker

Para aquellos que hemos seguido 'Black Mirror' desde sus inicios, no es ninguna sorpresa que la serie ha dejado un poco de lado esa frescura al criticar a nuestra sociedad como factor de cambio ante la llegada e invasión de la tecnología. Sin embargo, esto no deja que la serie sea una de las más importantes de los últimos años y siga dando de qué hablar.

Gracias a esto, hoy Netflix confirmó, muy a su estilo, que tendremos quinta temporada de 'Black Mirror' y ésta seguirá siendo exclusiva de su plataforma.

'El futuro será más brillante que nunca"

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) 5 de marzo de 2018

Y precisamente gracias a esos comentarios, tanto de la crítica como de la audiencia, es que Netflix ha decidido renovar 'Black Mirror' para una nueva temporada aún sin fecha de estreno. A través de un pequeño teaser que mantiene la estética y estilo de la serie, nos lanzan ese pequeño dardo para anunciarnos que el "el futuro será más brillante que nunca" y que la serie seguirá en Netflix.

Lo interesante de este teaser, es que no sólo anuncia el futuro de 'Black Mirror' como serie de Netflix, sino que también nos muestra pistas a través de varios televisores que a su vez tienen escenas de los episodios más memorables de la serie. Pero lo más curioso es el final del vídeo, donde cierran con un "Be Right Back" en vez del clásico "will return" o "Coming soon", que es nuevamente una referencia al episodio uno de la temporada dos.

La buena noticia es que Charlie Brooker seguirá jugando con nuestras mentes dentro de ese aterrador futuro que cada vez parece estar más cercano que nunca. Ahora sólo esperamos que no terminen agotando la formula y sean capaces de mostrar signos de frescura que nos sigan cautivando y aterrorizando.

