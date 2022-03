El año de las adaptaciones de videojuegos: Sony y Prime Video producirán una serie de 'God of War', según Deadline

Prime Video está negociando, según cuenta Deadline, una adaptación de imagen real de una de las franquicias icónicas de Playstation, 'God of War'. El medio afirma que tras ella podrían estar los creadores de 'The Expanse' y coguionistas de la primera 'Iron Man', Mark Fergus y Hawk Ostby, y el showrunner de 'La rueda del tiempo', Rafe Judkins, todo bajo el paraguas de Sony Pictures Television and PlayStation Productions y Amazon Studios.

2022 será un año especial para Kratos y compañía si se confirma, ya que el octavo juego de la saga, 'God of War: Ragnarok', tiene prevista su salida en Playstation 4 y Playstation 5. Será una prolongación del giro estético y temático que dio la franquicia en 2018, en su entrega para Playstation 4, donde se reveló como básica la interacción con el hijo de Kratos, Atreus. La serie, conducida siempre por Santa Monica Studio, nació en 2005 en Playstation 2.

El año de las adaptaciones

La posible adaptación de las salvajes peripecias de Kratos es solo una más de las muchas que se están preparando para este año, cuyo pistoletazo de salida ha dado la inesperadamente satisfactoria película de 'Uncharted'. El plato fuerte, por supuesto, será 'The Last of Us' de HBO, protagonizada por Pedro Pascal and Bella Ramsey y aún sin fecha de estreno prevista.

Pero no es la única: Peacock acaba de anunciar una adaptación de 'Twisted Metal' protagonizada por Anthony Mackie, en el que sin duda puede ser uno de los proyectos más bizarros del año. Y a ellos se suman la serie basada en 'Resident Evil' de Netflix, de la que no hay absolutamente ningún dato, y el 'Halo' de Paramount+ producido por Spielberg y que llega a las pantallas este mismo mes.