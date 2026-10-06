Tras un viaje a Zambia, Matt Damon fundó una ONG que ha colaborado en llevar agua a 95 millones de personas

Una de las ventajas de ser actor es que ese trabajo puede llevarte a los rincones más remotos del planeta. Esto obliga a abrir la mente a todas las ventajas de esos lugares, también a sus inconvenientes: como le sucedió a Matt Damon, terminas descubriendo problemas que hasta entonces te resultan ajenos. Y tienes que decidir: regresar sin involucrarte o intentar poner tu granito de arena.

Todo empezó en Zambia. Matt Damon viajó a África en 2006. Allí presenció de primera mano cómo vivían las comunidades afectadas por la falta de agua y saneamiento. Según explicaba el propio actor, el viaje a Zambia le hizo comprender hasta qué punto el acceso al agua condiciona todos los aspectos de la vida. No solo permite beber agua segura: también libera tiempo para estudiar, trabajar o cuidar de la familia.

Según contó Matt Damon a InfoBae:

"Cuando viajé a diferentes países de África para aprender sobre los problemas causados por la pobreza extrema, uno de los que más me impactó fue la crisis del agua potable. Me quedé muy conmovido al darme cuenta de que era tan masivo, y que era la raíz de tantos otros problemas".

"Es algo sobre lo que nunca hablamos o pensamos en los países desarrollados, o por lo menos ése era mi caso, porque tenemos acceso al agua potable en todo momento".

"El agua de nuestro inodoro es más limpia que a la que acceden 660 millones de personas. Esto me inspiró a hacer algo al respecto".

En 2006, después de conocer de cerca la crisis del agua en Zambia, Matt Damon fundó H2O Africa Foundation. Tres años más tarde, H2O Africa se fusionó con WaterPartners, la organización de Gary White, ingeniero en agua y saneamiento que llevaba colaborando con ONGs desde 1990 a través de WaterPartners.

Los fundadores de water.org: Gary White (izquierda) y Matt Damon (derecha). Imagen de water.org

Más de 95 millones de personas con acceso a agua segura o saneamiento. Esta es la cifra que Water.org asegura haber alcanzado. En cuatro continentes. Con un modelo que no consiste solo en construir pozos o instalaciones de potabilización: una parte fundamental del éxito de water.org pasa por los microcréditos, la WaterCredit Iniciative. La organización de Matt Damon y Gary White, a través de WaterCredit, ha concedido más de 21,1 millones de microcréditos para agua potable y saneamiento.

Quizá el actor haya acaparado la atención por películas como la reciente Odisea de Nolan, pero Matt Damon no solo trabaja en el primer plano: la organización con la que colabora intenta llevar agua allí donde escasea o es un peligro beberla. Y todo empezó con una experiencia que él mismo daba por sentado: abrir un grifo y que saliese agua potable.

Vía | Xataka México

Imagen de portada | Republic of Korea en Flickr

En Xataka | El inventor de la cápsula Nespresso hizo que Nestlé ganara miles de millones. Todo lo contrario del inventor