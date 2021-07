13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Masters del Universo', 'Jolt', 'The Boys' y mucho más

Fin de semana de nostalgia con la impresionante serie de los 'Masters del Universo' en Netflix, una pequeña precuela de 'The Boys' e incluso una secuela de 'Space Jam'. Y si los recuerdos no son lo tuyo, tenemos unas cuantas propuestas adicionales, como una buena sartenada de juegos gratuitos o ensayos sobre ciencia-ficción y economía. Aquí no se aburre nadie (si podemos impedirlo)

'Masters del Universo: Revelación'

Una mezcla bastante potente de nostalgia en estado más o menos puro y de inteligente reutilización de una franquicia semiolvidada por la industria, con Kevin Smith supervisando el proyecto y un plantel de voces absolutamente impresionante, donde destaca la obvia pero no por ello menos brillante aparición de Mark Hamill como Skeletor. Si cumple mínimamente las expectativas, cita obligada para eighty-kids, estudiosos de la cultura pop y fans del concepto 'Conan + Star Wars + muñecos de acción tronados'

'Jolt'

Un 'Crank' con protagonista femenina, nada menos que una Katie Beckinsale que no ha perdido pegada desde los tiempos de 'Underworld', y esta vez con una trama con un punto de ironía acerca de las historias de asesinos implacables. Aquí la protagonista, asesina a sueldo en busca de venganza, acarrea con un chaleco que le proporciona descargas eléctricas siempre que su ira se le va de las manos. Intrincadas coreografías y espectáculo con humor para un estreno exclusivo en Amazon.

'Space Jam: Nuevas leyendas'

Este estreno viene precedido por un notable éxito de taquilla que dejó atrás a 'Viuda Negra' y unas críticas no excelentes, pero que reconocen que como catálogo de guiños al universo de películas y propiedades de Warner, es apabullante. Diversión desenfrenada para toda la familia... y para algún que otro millennial con ganas de recordar tiempos definitivamente más sencillos dentro del cine comercial.

Ya en cines

'Prevenge'

Demoledora y violentísima sátira desmitificadora sobre la maternidad dirigida e interpretada por una Alice Lowe que estaba realmente embarazada de siete meses cuando dio vida a la chifladísima protagonista del film, que oye la voz de su hijo nonato para que cometa salvajes crímenes. Un cuento gore feminista y, a la vez, nada convencional.

'El valle del éxito'

Singular docudrama producido por National Geographic que nos lleva a un momento de efervescencia tecnológica total: el nacimiento de internet y la burbuja de las puntocom. Con un estilo a medio camino entre la dramatización y lo divulgativo, conoceremos cómo fue aquel momento en Silicon Valley de mano de entrevistas con expertos y protagonistas, y con un retrato ficcionado del despegue de empresas como Netscape.

'Cris Tales'

Un singularísimo sistema visual que juega con distintos espacios de tiempo es el gran atractivo de este homenaje occidental a los juegos de rol clásicos japoneses, lleno de referencias a títulos históricos y que llega para PC y todas las consolas. Su división de la pantalla en pasado, presente y futuro afecta tanto a la exploración como a los puzles y al combate y le da un toque único a una propuesta indie muy original.

Disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One, Series S/X, Switch y Stadia

'Pokémon Unite'

Si hay un género al que no parecía posible que acabara acercándose la franquicia 'Pokémon' era a los MOBA, pero así lo ha hecho Tencent en este juego para Switch que adapta a las famosas criaturas al estilo 'League of Legends'. Por supuesto, lo simplifica notablemente para que sea accesible, pero es curioso ver cómo aspectos de estos juegos, como las clases o el combate, se adaptan a la naturaleza Pokémon, en un free-to-play para todos los públicos.

Disponible para Nintendo Switch

'The Witcher: Monster Slayer'

Si tienes necesidad imperiosa de productos de 'The Witcher', quizás este simpático juego de caza de engendros con realidad aumentada te sirva para aplacar el síndrome de abstinencia. Es un free-to-play con microtransacciones que te puede servir como alternativa mostrenca a 'Pokémon Go!', y donde encontrarás 78 especímenes, algunos salidos de los videojuegos y otros inventados para la ocasión.

Disponible para iOS y Android

'Battlefield 1' gratis

Si el anuncio del nuevo modo para 'Battlefield 2042', Portal, te ha puesto los dientes largos, quizás te apetezca revisar una de las entregas clásicas de la saga, ambientada en la Primera Guerra Mundial. Puedes conseguirlo gratis de dos maneras: por un lado, si eres usuario de Amazon Prime Gaming puedes descargarlo hasta el 2 de agosto y quedártelo para siempre; si eres usuario de Steam, lo tienes gratis para probarlo todo este fin de semana; y si tienes Xbox Live Gold lo tienes como parte de los Free Play Days hasta el 26 de julio.

'Hijas del futuro' (Ed. Cristina Jurado y Lola Robles)

Las escritoras de género Cristina Jurado y Lola Robles han reunido en este volumen diez ensayos acerca de las escritoras, lectoras y estudiosas de la ficción no realista. De las autoras pioneras a las últimas tendencias, pasando por textos sobre Latinoamérica, el afrofuturismo, el cómic, el lenguaje inclusivo o incluso la identidad de género. Un volumen imprescindible si te interesa la perspectiva femenina de un tipo de historias que no dejan de transformarse.

'The Boys: Querida Becky' (Garth Ennis y Russ Braun)

El éxito de la adaptación televisiva de 'The Boys' en Amazon Prime Video ha propiciado la aparición de una nueva precuela, en forma de miniserie que Norma reúne en un solo tomo. Garth Ennis nos lleva a los orígenes de Billy el Carnicero, a que conozcamos a su mujer Becky, a la que tanto recordaba en la serie original. La conoceremos con una historia jamás contada de Carnicero, Leche Materna, Frenchy y la Hembra antes de conocer a Hughie.

'El capitalismo ha muerto' (McKenzie Wark)

Con un estilo informal pero riguroso, McKenzie Wark se centra en la aparición de una nueva clase de economía política de la información que ha dominado a la clase capitalista. Su moneda son los vectores de la información, los copyrights, las patentes y las marcas, los sistemas logísticos, las herramientas financieras, los algoritmos… y con todo ello están liquidando el capitalismo para llevarnos a una zona aún más compleja e intangible. Combativo y punk, un ensayo para entender la economía de la sociedad actual.

'Los ángeles me miran' (Marc Pastor)

Si te apetece algo refrescante para el verano, prueba con este oscuro thriller de Marc Pastor, autor de 'El año de la plaga'. Con una ambientación urbana y macabra, Pastor nos presenta al cabo Abraham Corvo, un derective mulato de habilidades inesperadas y que investiga un caso en Barcelona: dos jóvenes sin relación aparecen muertas en lo que parece un asesinato ritual, en posición invertida, con la lengua arrancada y un tatuaje idéntico de unas alas en la nuca.