13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Ejército de los muertos', 'Mass Effect Legendary Edition' y mucho más

El futuro se presenta espeluznante. Al menos este fin de semana: multitudes de zombis, inteligencias artificiales que van regular, claustrofobia en cámaras de criogenización. Menos mal que 'Mass Effect' nos trae el futuro épico, para compensar. Y son solo algunos de los mejores planes para los próximos días de asueto. Toma nota.

'Ejército de los muertos'

Antes del estreno en Netflix puedes disfrutar en cines esta violentísima epopeya zombi, continuación del primer remake de 'Amanecer de los muertos', y firmado por el mismo director de aquella, Zack Snyder -entonces debutante-, 17 años después. Aunque por el camino se ha perdido la bilis propia del guionista de su predecesora, James Gunn, esta historia de atracos en una Las Vegas plagada de muertos vivientes proporciona una inyección de testosterona y brutalidad perfecta para afrontar el fin de semana.

Ya en cines

'Oxígeno'

Un (literalmente) asfixiante thriller de ciencia-ficción dirigido por Alexandre Aja ('Las colinas tienen ojos', 'Piraña 3D') en el que una mujer despierta en una cámara de criogenización sin recordar cómo ha llegado hasta allí. Tendrá que descubrir quién le ha llevado a esa situación antes de quedarse sin aire. Mélanie Laurent carga con toda la tensión de esta intriga no apta para quienes quieran un fin de semana de relax.

'El Señor de los Anillos: El retorno del rey'

Por tercer fin de semana consecutivo, hay estreno de un clásico de la fantasía. Esta vez es el turno de 'El retorno del rey', tercera parte de las adaptaciones de los libros de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien que dirigió Peter Jackson, cambiando para siempre la forma de visualizar la épica en pantalla. Vuelven a la gran pantalla en versiones remasterizadas, para ver con todo lujo de detalles a Frodo y Sam llegando al Monte del Destino.

Ya en salas

'Love Death and Robots' Volumen 2

Una primera temporada polémica pero memorable da ahora paso a una segunda tanda de episodios mucho más breve (ocho capítulos frente a aquellos dieciocho) y que conservan la intensidad y la brutalidad de aquel vistazo de David Fincher y Tim Miller al futuro más distópico. Cazarrecompensas en planetas inhóspitos, inteligencias artificiales de poco fiar y hasta un Papá Noel que no es lo que parece en piezas de animación para adultos que garantizan un fin de semana tan futurista como demoledor.

'La chica que saltaba a través del tiempo'

Mamoru Hosoda, clásico moderno del anime más exquisito y director de piezas imprescindibles como "El niño y la bestia" o "Mirai", cuenta aquí una entrañable historia que baña de cotidianeidad y drama adolescente la típica historia de paradojas y viajes en el tiempo. En ella, una muchacha corriente descubre que puede saltar a través del tiempo, y aunque en un principio usa esa habilidad para las cuestiones más mundanas, pronto descubre que su actividad puede tener un impacto más trascendente.

'Mass Effect Legendary Edition'

La mítica trilogía de aventuras roleras en el espacio 'Mass Effect' vuelve en una edición remasterizada que incluye no solo todos los contenidos descargables que acompañaron a los tres juegos orioginales en su día, sino un lavado de cara completo. Hemos echado de menos al Comandante Shepard y el buen hacer de Bioware, así que es hora de retomar su epopeya cósmica en las mejores condiciones posibles.

Disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One

Heal: COVID-19 Bundle

Un arsenal de juegos extraordinarios para una buena causa: el nuevo Humble Bundle ofrece un pack con más de 20 juegos que por un precio mínimo de unos 17 euros permite no solo echar la zarpa sobre algunos títulos recientes y extraordinarios como 'Bioshock Remastered', 'Into the Breach', 'Undertale' o 'Hyper Light Drifter'. También, el 100% de ese dinero irá a Direct Relief, Médicos sin Fronteras y otras ONGs con el objetivo de ayudar con los problemas que la pandemia está generando en países desfavorecidos como Brasil e India.

'The Lion's Song'

El regalo de la Epic Store de esta semana, que puedes canjear y quedarte para siempre en su versión para PC, son todos los capítulos de este indie narrativo ambientado a principios del siglo XX y centrado en un grupo de artistas y científicos austriacos. Bloqueos creativos, lucha para que sus obras sean conocidas... una serie de desafíos muy distintos a los habituales en los juegos de acción y que te proporcionarán un bienvenido oasis de interactividad tranquila y reflexiva para el fin de semana.

'The Dream Machine'

Si te gustan los puzles de sabor añejo, 'The Dream Machine' es para ti. Con una deliciosa y algo turbia estética de animación stop-motion, los dos primeros capítulos de esta joyita están gratis todo el fin de semana para descargar en PC. En el juego deberemos explorar un siniestro complejo de apartamentos, conociendo a sus inquilinos y respectivas neurosis.

'Hay algo matando niños' # 1

Una de las series abanderadas del actual resurgir de la independiente estadounidense Boom!, guionizada por James Tynion ('Batman'), y dibujada por Werther Dell'Edera ('Briggs Land'). Cuenta una inquietante historia de terror en la que una serie de niños empiezan a desaparecer de un pueblo norteamericano. Pero algunos vuelven, y cuentan terribles historias sobre las criaturas que se esconden en las sombras. A desentrañar este misterio les ayudará una recién llegada al lugar, Erica Slaughter, asesina de monstruos.

'Dame más gasolina' (Oro Jondo)

Apasionante recorrido por la auténtica música popular española: la de los cassettes de gasolinera, ese formato popularizado a partir de los años setenta y que vendía millones de copias de artistas como Camela sin repercusión en medios ni apoyo de grandes multinacionales. Este libro revisa, a golpe de collage y discografías (que pueden ser escuchadas también con códigos QR que incluye el volumen) las obras de algunos de los grandes artistas de las gasolineras, de Azúcar Moreno al 'Papi Chulo'

'El código Oráculo' (Marieke Nijkamp y Manuel Preitano)

Tanto si eres fan de 'La broma asesina' de Alan Moore (el cómic en el que Barbara Gordon, hija del Comisario Gordon, antigua Batgirl y futura Oráculo, recibió unos disparos del Joker, perdiendo la movilidad de las piernas) como si no, este cómic de Nijkamp y Preitano proponen una continuación perfecta del clásico. Ingresada en el Centro Arkham para la Independencia poco después del incidente, Barbara descubre que en el centro algo anda mal cuando los pacientes desaparecen sin cesar. ¿Es todo parte de su trauma o realmente sucede algo inexplicable?

'Star Wars The High Republic - Luz de los Jedi' (Charles Soule)

Después de guionizar varios comics de la franquicia, como 'Lando' o 'Darth Vader', Charles Soule firma esta novela que muchos han calificado como una forma perfecta de introducirse en el universo literario de 'Star Wars'. En ella nos remontamos a dos siglos antes de la saga Skywalker, antes incluso de la Primera Orden, una época de paz bajo la protección de los Jedi. Pero cuando una catástrofe en el hiperespacio destruye una nave y la metralla amenaza a un sistema completo, la sombra de la traición y la oscuridad se cierne sobre la orden Jedi.