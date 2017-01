Los 16 libros de fantasía y ciencia ficción de 2016 en español

2016 ha sido un gran año para los amantes de la literatura de géneros fantástico y ciencia ficción. Cada vez es más difícil elegir las nuevas lecturas debido a la inmensa calidad de las novedades que van llegando y eso es signo de que se están haciendo muy buenas novelas. Así, en Xataka os traemos las mejores novelas de ciencia ficción y fantasía publicadas en español este 2016.

Antes de comenzar aviso que la lista va a ser algo similar a la que confeccioné hace unos meses, con la excepción de los títulos fantásticos y las últimas novedades que se incorporan, alguna baja y alguna sorpresa. ¡Allá vamos!

'Aurora', de Kim Stanley Robinson

Un poco de ciencia ficción de la dura, con muchos conceptos técnicos, es lo que Kim Stanley Robinson nos ofrece con 'Aurora'. La odisea espacial de una nave que lleva más de un siglo de viaje en busca de colonizar fuera del sistema solar en una suerte de gran arca. En la novela se nos ofrece una completa visión de lo que implica, tanto tecnológica como antropológicamente una expedición como esta.

'Cuchillo de agua', de Paolo Bacigalupi

Del autor de 'La chica mecánica', Paolo Bacigalupi, llega 'Cuchillo de agua' una novela que habla de pura supervivencia en un futuro en el que nos quedamos sin agua. En concreto nos trasladamos a Arizona, donde el río Colorado está al borde de su desaparición. Una novela dura, sin concesiones que gira en torno a tres protagonistas y lo que pasa cuando la sociedad es privada de algo tan básico.

'El despertar del Leviatán', de James S.A. Corey

Si os gusta 'The Expanse', esa gran serie con la que SyFy nos está contentando a lo que echábamos de menos una nueva 'Battlestar Galactica', ¿qué mejor forma de esperar la segunda temporada que yendo a la fuente? James S.A. Corey (pseudónimo de Daniel Abraham y Ty Franck) nos ofrece en 'El despertar del Leviatán' una magnífica historia de conspiración en la que la destrucción de una nave carguero y la desaparición de una joven puede causar un gran conflicto entre La Tierra, Marte y el Cinturón de Asteroides.

'El dios asesinado en el servicio de caballeros', de Sergio S. Morán

Una de esas sorpresas agradables del año en terreno patrio ha sido la opera prima novelística de Sergio S. Morán. 'El dios asesinado en el servicio de caballeros' es un divertido ejercicio de fantasía urbana en la que una detective de lo paranormal se encontrará investigando el asesinato de un dios, un misterioso incidente en la casa de un famoso presentador de televisión y todo lo que esto puede causar a las diversas facciones mitológicas que habitan Barcelona y alrededores.

'¡Dorothy debe morir!', de Danielle Paige

Una de mis debilidades es la saga de 'El mago de Oz', recientemente con la adaptación de Shanower y Young en cómic volví a reencontrarme con ese mundo mágico y hoy no puedo dejar de comentar '¡Dorothy debe morir!' una vuelta de tuerca al mundo de Oz donde Amy Gunn, otra chica de Kansas, es reclutada por una Orden misteriosa con la misión de acabar con Dorothy y sus amigos.

'Filos mortales', de Joe Abercrombie

Mientras esperamos la nueva trilogía de 'La primera ley', siempre es bueno regresar a su descarnado mundo con 'Filos mortales', una colección de trece relatos en el que el autor vuelve a demostrar que la "fantasía oscura" puede ser tan buena o más que otras vertientes más épicas o mágicas. Una gran exploración de este mundo creado por "Lord Grimdark".

'Gestarescala', de Philip K. Dick

¿Cómo? ¿Un Dick por aquí? No, no vengo del pasado, es que en más de cuarenta años nadie había publicado en España 'Gestarescala' ('The pot healer'), donde un hastiado alfarero es contratado por un misterioso ente para devolver a su gloria Gestarescala, una gran catedral sumergida en un planeta lejano. Una novela corta que, simplemente, se devora y que a la vez nos muestra al maestro Dick en su salsa (lisérgica).

'La gracia de los reyes', de Ken Liu

Aunque esperaba bastante más de la primera parte de la inmensa saga de Ken Liu, hay que reconocer que 'La gracia de los reyes' tiene suficientes virtudes como para aparecer aquí. En esta novela asistimos al inicio de una gran rebelión que acaba dividiendo a un férreo imperio en sus reinos originales. Fantasía épica ambientada en un mundo rico basado en el lejano oriente con un inmenso plantel de personajes.

'Hijos del dios binario', de David B. Gil

Otra de las agradables sorpresas que nos hemos llevado este año ha sido el nuevo libro de David B. Gil. En 'Hijos del dios binario' nos encontramos con una historia ambientada en un futuro en el que somos completamente dependientes de la red. Un tecnothriller en el que un arqueólogo de objetos "predigitales" se verá en medio de los intereses de grandes corporaciones.

'Material Sensible', de Neil Gaiman

Dos docenas de relatos son los que nos ofrece Neil Gaiman en su última antología. Aunque hay quien prefiere al autor inglés en un formato más largo (a mí mismo me encantan sus novelas cortas), el relato corto lo domina como bien muestra en 'Material Sensible', donde es capaz de retorcer, al igual que suele hacer a lo largo de su obra, conceptos y cuentos ya familiares para el lector, ofreciéndonos una nueva e interesante perspectiva.

'La misión del bufón', de Robin Hobb

Tras una publicación más bien errática en España, en este último par de años Fantascy se ha preocupado por ir recuperando la obra de Robin Hobb y las aventuras de Traspié Hidalgo Vatídico. Este año hemos podido ver los dos inmensos primeros volúmenes de la Trilogía del Profeta Blanco. Así en 'La misión del bufón' nos encontramos con el regreso de Traspié de una vida ermitaña con un difícil encargo que intentará, junto al Bufón, ejecutar pasando desapercibidos.

'El problema de los tres cuerpos', de Cixin Liu

Ha sido el libro del que todo el mundo ha estado hablando en estos últimos meses y, la verdad, es que lo merece. En 'El problema de los tres cuerpos' nos encontramos con una novela fascinante que nos sumerge en la China actual y en los cambios que se dieron desde su Revolución Cultural para ofrecernos un trepidante misterio con un extraño videojuego en el centro y un proyecto secreto de contacto con vida extraterrestre abandonado por el régimen del país.

'Relojes de hueso', de David Mitchell

Si bien parece que en los últimos tiempos la tendencia es hacer libros muy ligeros, llega David Mitchell y vuelve a dar un puñetazo en la mesa. El autor de 'El Atlas de la Nube' vuelve con sus propuestas monumentales en tamaño, densidad y mimo en 'Relojes de Hueso'. Una fuga de casa de una adolescente en 1984 será el punto de partida de una historia sin concesiones que se alargará durante más de sesenta años.

'Seis de cuervos', de Leigh Bardugo

Yéndonos a un terreno más "juvenil", nos encontramos con 'Seis de cuervos', una novela de esas que se leen solas en la que Leigh Bardugo regresa al mundo de los "Grisha" en una historia completamente independiente de la trilogía original. Un conocido ladrón de una de las ciudades comerciales más importantes es dado el encargo de realizar un gran robo, pero para ello reunirá a un equipo de lo más peculiar.

'Seveneves. Siete Evas', de Neal Stephenson

Un buen día el mundo se encuentra con que la Luna se ha fragmentado en siete trozos. Lo que al principio parece no causar demasiados problemas y ser incluso una curiosidad pronto se vuelve en el preludio del fin del mundo y el punto de partida de una inmensa e interesante novela escrita por Neal Stephenson. 'Seveneves' nos lleva por el plan de la humanidad para sobrevivir en un relato que mezcla un lado más tecnológico con el debate sobre la esperanza y la supervivencia.

'Sombras de identidad', de Brandon Sanderson

En un año en el que hemos tenido a Nova reeditando gran parte de la obra de Brandon Sanderson casi pasa desapercibida la auténtica novedad: 'Sombras de identidad', la quinta entrega de "Nacidos de la bruma" que ocurre trescientos años después de la primera trilogía. La verdad es que, si bien se nota que Sanderson retoma esta saga como modo de despejarse tras la escritura de 'La rueda del tiempo', no deja de ser un trabajo de calidad.

Bonus: 'La corona del pastor', de Terry Pratchett

¿Cómo iba a faltar en esta pequeña lista la obra póstuma del maestro Terry Pratchett? Aunque debido a su cualidad de "inacabada" (más en el sentido de que se nota que no es el manuscrito definitivo) he preferido ponerlo como bonus. La última historia del Mundodisco nos devuelve a las brujas, con Tiffany Dolorido preparándose para una invasión de hadas.

