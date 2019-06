Anna Starobinets: el universo particular de ciencia ficción y terror de una de las escritoras más originales del momento

A principios del pasado mes de mayo, sin más intención que la de recomendar algunos libros, publiqué un hilo en Twitter sobre una escritora rusa no demasiado conocida. Ni por asomo esperaba que tuviera la repercusión que tuvo: más de 400 retuits, casi 160000 interacciones, numerosos comentarios, correos electrónicos preguntándome dónde se podían conseguir sus libros… Lo cierto es que todo aquello me sorprendió y creo que puede ser buena idea dedicar un artículo más completo a dicha autora y su obra.

Pero para contar esta historia desde el principio, he de remontarme varios años atrás. Todo empezó cuando cayó en mis manos un pequeño artículo de la revista Qué Leer, en el que hablaban de una escritora prácticamente desconocida en España. Situémonos en plena crisis global, año 2013, para descubrir a una autora rusa que se convirtió, desde entonces, en una de mis grandes recomendaciones para todos aquellos que buscan una buena lectura de terror o ciencia ficción. Permitidme que os cuente todo lo que vino después…

La lectura de aquel artículo me llevó, en una de mis frecuentes visitas a la librería Birlibirloque de Sevilla (una de las que, por desgracia, sucumbió a los peores años de la crisis), a encargar la única novela de aquella autora publicada en nuestro país hasta entonces. En cuanto llegué a casa, preso de una ansiedad lectora que hacía mucho que no sentía, me puse a leer ‘El Vivo’. Lo que descubrí en sus casi cuatrocientas páginas me gustó tanto que enseguida me lancé a buscar toda la información disponible sobre su creadora y con el paso de los años he seguido su trayectoria con mucho interés. Os presento a Anna Starobinets.

Starobinets nació en Moscú el 25 de octubre de 1978. Estudió Filología en la Universidad Estatal de la capital rusa y ha trabajado para algunos de los más importantes periódicos de su país. Es autora de varias novelas y antologías de relatos, así como de varios libros para niños y guiones.

Relatos que no se olvidan fácilmente

Lo cierto es que pese al éxito cosechado por esta autora en su país, no fue hasta el año 2012 cuando pudimos disfrutar en España de algunos de sus libros. Sin ánimo de destripar sus obras, ofreceré algunas pinceladas de las mismas.

En ‘El Vivo’ (Starobinets, 2011 / Nevsky, 2012), el mundo tal y como lo conocemos ya no existe. Nadie muere; los fallecidos vuelven a nacer en otra parte y todos poseen un código de encarnación con información de vidas pasadas. La población de la Tierra, por tanto, se mantiene fija en tres billones de habitantes. El Vivo decide todo: cuánto vivirá cada uno, dónde, a qué se dedicará... Este equilibrio se ve alterado el día que nace un ser sin código, Cero, protagonista de la novela.

‘El Vivo’ es una novela de ciencia ficción distópica, muy bien ambientada y mejor narrada, que engancha desde la primera página. Starobinets tiene la habilidad de contar una historia que en apariencia nada tiene que ver con la realidad, pero que el lector en ningún momento puede dejar de extrapolar al estado de cosas actual del mundo en el que vivimos. En ella, describe una organización social que funciona a nivel planetario en la que la humanidad se incorpora en un único organismo vivo.

Entre otras cosas, la escritora rusa pone el acento en transmitir las virtudes y defectos de las redes sociales. Las nuevas tecnologías han anulado al individuo, la población está hiperconectada y sus miembros se relacionan entre sí casi en exclusiva de forma virtual, perdiendo las habilidades sociales que poseían antaño. Os suena, ¿verdad?

Con diseño de portada de Zuri Negrín, introducción de Julián Díez y traducción de Raquel Marqués García, este fue, como indiqué anteriormente, el primer libro que leí de esta autora rusa que de un día para otro se convirtió en imprescindible para mí. Y no sería el único libro de Anna que leería en 2013, ya que Ediciones Nevsky abrió la puerta del mercado español a Starobinets un año antes por partida doble, ya que también en 2012 publicó el libro de relatos de terror que voy a comentar a continuación, ‘Una edad difícil’ (Starobinets, 2005 / Nevsky, 2012), con prólogo de Ismael Martínez Biurrun y traducción, una vez más, de Raquel Marqués García.

El terror de Starobinets es muy característico y posee un sello personal que hace que sus relatos no se olviden fácilmente. Tiene la habilidad de llegar al terror desde situaciones cotidianas, en apariencia carentes de misterio; muchos de sus relatos comienzan de ese modo y el escalofrío surge casi de la nada, casi sin esperarlo. Poseedora de un humor negro y una capacidad perturbadora fuera de lo común, Starobinets es toda una maestra en el arte de crear el escalofrío desde una situación cotidiana, de hacerlo surgir sigilosamente hasta atraparnos en un mundo tal vez real... o tal vez no.

Los relatos de ‘Una edad difícil’ son independientes y autoconclusivos, pero poseen algunos puntos comunes que hacen que puedan leerse casi como una novela. Sus protagonistas son personas de clase media, con obsesiones y problemas como los de cualquiera. Las situaciones de partida que plantea son tan cotidianas como el desayuno que hemos podido disfrutar esta mañana, por ejemplo. Todo va bien hasta que de repente, de forma sutil, algo aparece y sin darnos cuenta, estamos inmersos en el horror.

Los ocho relatos de este libro nos muestran a un niño obsesionado con no pisar las grietas del asfalto; a una mujer que encarga un replicante para sustituir a su marido; una agencia que se encarga de eliminar a según qué personas… Historias que se mueven entre el terror y lo fantástico, que me confirmaron que estaba ante una escritora diferente, capaz por igual de sorprender, divertir, entretener y turbar.

Aquí va un consejo: si queréis empezar a leer a Starobinets, las dos citadas son, en mi opinión, sus mejores obras. Si os gusta la ciencia ficción, leed ‘El Vivo’. Si preferís el terror, ‘Una edad difícil’ es la mejor opción.

Nevsky ha publicado dos libros más de Anna. En 2014 llegó otra colección de relatos de alto nivel, como no podía ser de otra forma: ‘La glándula de Ícaro’ (Starobinets, 2013 / Nevsky, 2014), con el diseño habitual de portada de Zuri Negrín, introducción de Ismael Martínez Biurrun y traducción a cargo de Fernando Otero.

‘La glándula de Ícaro’ es también un claro exponente del estilo Starobinets: escenas cotidianas que se ven sutilmente alteradas y nos sumergen en un mundo a medio camino entre lo real y lo onírico. Temas como el cambio y la transformación están muy presentes en esta colección de relatos, cuyo sugerente subtítulo es ‘El libro de las metamorfosis’.

En 2015 se publicó su novela ‘Refugio 3/9’ (Starobinets, 2011 / Nevsky, 2015), con la traducción de Marta Sánchez-Nieves Fernández. Una novela muy extraña, tal vez el trabajo más singular de Starobinets (que ya es decir) de los publicados en español.

Novela realista que torna a fantástica, con mezcla de géneros, sobre la desintegración familiar, entretenida y oscura a partes iguales. Calificada de 'parábola contemporánea sobre el fin del mundo', Starobinets vuelve a poner el foco en problemas cotidianos, apoyándose en mitos y folclore, y a jugar con la dualidad mundo real / mundo imaginario. El protagonismo de un niño, por cierto, es un recurso habitual de la escritora rusa.

No es de extrañar, por tanto, que el crítico Lev Danilkin haya dicho que 'leer a Anna Starobinets es tan divertido como perturbador' y 'Refugio 3/9' es un claro ejemplo de ello.

Las citadas son las cuatro obras de Anna Starobinets a las que podemos acceder los hispanohablantes en nuestro idioma. Estas le han valido varios galardones y nominaciones en algunos prestigiosos premios, tanto locales como internacionales. Entre otros:

Ganadora del National Bestseller Prize, por ‘La glándula de Ícaro’ (Rusia, 2012).

Ganadora del Premio NOCTE a Mejor Relato Extranjero, por ‘Una edad difícil’ (España, 2012).

Ganadora del Utopiales European Prize, por ‘El Vivo’ (Francia, 2016)

Premio de la Sociedad Europea de Ciencia Ficción (ESFS) como mejor autora de ciencia ficción (2018).

Finalista del Premio Ignotus a Mejor Novela Extranjera, por ‘El Vivo’ y a Mejor Cuento Extranjero, por ‘Una edad difícil’ (España, 2013).

La vida de Anna se vio sacudida en los últimos años por un grave problema personal que la alejó temporalmente de la literatura, pero la rusa está de vuelta y en estos momentos prepara varios libros y guiones, tanto para adultos como para niños. Espero y deseo que pronto vuelva a ofrecernos relatos de terror y novelas de ciencia ficción como las anteriores.

Cuando surge una nueva escritora que obtiene cierto reconocimiento, las etiquetas no tardan en aparecer. En el caso de Starobinets, es fácil encontrar referencias a Stephen King, Neil Gaiman, Philip K. Dick e incluso Franz Kafka (siempre con la coletilla de la XXXX rusa, por supuesto). No suelo estar de acuerdo con dichas etiquetas y esta no es una excepción; Anna Starobinets posee un estilo personal, una forma de escribir y de transmitir con entidad propia. Su sello: la irrupción del elemento fantástico dentro de los confines del mundo real, la facilidad que tiene para incluir un par de detalles que transforman un relato realista en un cuento de terror capaz de perturbar al lector más avezado.

Cierro este artículo recomendando, cómo no, la lectura de los libros de Starobinets, y haciendo mías unas palabras del prologuista de ‘Una edad difícil’, mi tocayo Ismael Martínez Biurrun: El día que me tropiece con Anna Starobinets, lo primero que voy a preguntarle es si escribió los aterradores cuentos de ‘Una edad difícil’ con un sonrisa en el rostro. Estoy convencido de que sí. Tanto como de haber descubierto a una de esas rarísimas mentes con el don de traducir las obsesiones en literatura.

Palabra de Anna

La magia de las redes es así y a veces depara grandes sorpresas. Desde hace tiempo, mantengo contacto (epistolar digital, se podría decir) con Anna Starobinets. Hace unos días le pregunté por sus referentes, proyectos y próxima visita a España y si le importaba que incluyera sus respuestas en este artículo. Horas antes de cerrarlo de forma definitiva, un aviso de llegada de correo electrónico hizo que, sobre la bocina, pudiera reflejarlas aquí.

Dicho y hecho. Son tres simples preguntas y las respuestas son cortas y directas, pero estoy seguro de que resultarán interesantes para conocer un poco mejor a Starobinets. Qué mejor que cerrar este escrito (ahora sí) que con las palabras de la protagonista del mismo:

¿Cuáles son tus referentes?

"Ray Bradbury (‘Fahrenheit 451’ y sus relatos) Mijaíl Bulgákov (‘Corazón de perro’) Philip K. Dick (‘¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?’) George Orwell (‘1984’) Neil Gaiman (‘American Gods’, ‘Coraline’) Daniel Keyes (‘Flores para Algernon’) Kazuo Ishiguro (‘Nunca me abandones’) Stephen King (‘It’, ‘Misery’, etc.)"

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

"Un nuevo libro de la serie de detectives para niños 'Beastly Crime Chronicles'; varios guiones para TV (thriller y ciencia ficción), sobre los que no puede entrar en detales por motivos contractuales; y una nueva novela para adultos, ambientada en el Lejano Oriente ruso (cerca de China), después de la II Guerra Mundial. Thriller, misterio, ciencia ficción, guerra, amor, sangre, Ahnenerbe, experimentos con humanos, kitsune (zorro del folklore oriental)…"

Vienes a España en julio para participar en el Festival Celsius. ¿Puedes dedicar unas palabras a tus lectores españoles?

"Estoy deseando visitar España y conocer a mis lectores. Siempre ha sido un gran misterio para mí que los españoles, con su carácter tranquilo, alegre y optimista, encuentren interesantes mis historias oscuras y pesimistas, ambientadas en tierras frías y horribles. Es algo que me sorprende, me alegra y agradezco mucho."