Samsung Galaxy S9, Pocophone F1, OnePlus 6T y el patinete de Xiaomi de oferta: lo mejor de Cazando Gangas

Una buena idea de regalo es el pack compuesto por la Playstation 4 Slim de 500 GB con los juegos Ratchet and Clank, The Last of Us y Uncharted 4 por 329 euros en GAME, con la ventaja de que te llevas 30 euros para gastar en su tienda. No son juegos nuevos, pero son grandes éxitos. Esta promoción caduca el 20 de diciembre.