Llegan las rebajas de verano a Steam: éstas son las mejores ofertas

Verano, foto de fondo amarillo con Gabe Newell vestido de santo con corona... Seguro que ya sabes de qué trata esto. Efectivamente, y como suele ser tradicional por estas fechas, la plataforma de juegos para PC Steam "tira la casa por la ventana" y nos ofrece sus tradicionales rebajas de verano de Steam. Eso se traduce en muchas y suculentas ofertas, especialmente interesantes si juegas en tu ordenador.

En esta ocasión, y como viene ocurriendo últimamente, Steam ha optado por ofertas que se mantendrán durante todo el periodo establecido para la promoción (desde hoy día 22 de junio hasta el 5 de julio). No, no habrá ofertas flash o temporales, así que en principio, y salvo correcciones por parte del distribuidor o desarrollador, el precio se mantendrá estable durante estos días. Pero no me enrollo y vamos al lío: a continuación os dejamos las mejores ofertas que nos hemos encontrado.

Nota: si tienes dudas sobre Steam o sobre las ofertas, al final del artículo tienes Preguntas frecuentes con más información.

Ofertas y rebajas de verano de Steam en juegos

Bundles y packs

Bundle 'Age of Empires' Legacy por 19,03 euros. El II con todas sus expansiones y el III completo.

por 19,03 euros. El II con todas sus expansiones y el III completo. Bundle Civilization Anthology por 32,78 euros. Incluye las ediciones completas del III, IV, V y el Beyond Earth y su expansión.

por 32,78 euros. Incluye las ediciones completas del III, IV, V y el Beyond Earth y su expansión. Bundle Counter-Strike por 12,12 euros. Incluye los tres 'Counter-Strike'.

por 12,12 euros. Incluye los tres 'Counter-Strike'. Bundle Microsoft RTS por 40,23 euros. Varias versiones del 'Age of Empires', 'Rise of Nations' y 'Halo Wars'.

por 40,23 euros. Varias versiones del 'Age of Empires', 'Rise of Nations' y 'Halo Wars'. Bundle Paradox Grand Strategy Collection por 53,96 euros, con 'Crusader Kings II', Europa Universalis IV', 'Hearts of Iron IV' y más.

por 53,96 euros, con 'Crusader Kings II', Europa Universalis IV', 'Hearts of Iron IV' y más. Bundle Tomb Raider Collection por 98,36 euros. Un montón de títulos y los DLC.

por 98,36 euros. Un montón de títulos y los DLC. Bundle Total War Grand Master Collection por 34,99 euros. Un montón de juegos 'Total War' con DLCs.

'XCOM: Enemy Unknown + The Bureau' por 6,79 euros.

Sagas con descuento

RPG

Estrategia

Conducción

Deportes

Lucha

Otros

Ofertas y rebajas de verano de Steam en hardware

Steam Link por 16,49 euros (precio original 54,99 euros). Para jugar en tu televisor haciendo streaming desde tu ordenador. Puedes leer nuestra review aquí.

por 16,49 euros (precio original 54,99 euros). Para jugar en tu televisor haciendo streaming desde tu ordenador. Puedes leer nuestra review aquí. Steam Link + Steam controller por 49,48 euros. El Steam Link con el mando de Steam incluido. Sólo el mando cuesta normalmente 54,99 euros.

Herramientas imprescindibles para saber qué es oferta y qué no

Enhanced Steam: extensión para navegadores que te muestra los históricos de precio de un juego, más detalles sobre éste y el precio que tiene en otras tiendas.

Steam Prices y Is There Any Deal: precio histórico y comparativa con otras tiendas, pero en versión página por si no quieres extensión para navegador.

Otogami: portal online que te permite comparar el precio de un juego en las principales tiendas (orientado a España).

Preguntas frecuentes

¿Qué es Steam?

Es una tienda online de videojuegos para PC y una plataforma que te permite comprar copias digitales de diversos títulos y jugar con ellos. Estos están asociados a tu cuenta, y todos los títulos que adquieras estarán en tu biblioteca.

¿En qué se diferencia comprar un juego en Steam de otra copia digital?

En que en Steam los juegos van asociados a tu cuenta. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas: si pierdes acceso a la cuenta pierdes los juegos, pero también puedes instalar un juego en un ordenador sólo teniendo tu cuenta. Tienes que tener instalado Steam en tu PC si deseas jugar a alguno de los juegos. Desde la aplicación se gestionan además las actualizaciones de los mismos.

¿Puedo comprar un juego para regalar en Steam?

Sí: simplemente a la hora de comprar selecciona la opción "Regalo" y te dejará enviar por email el código para descargarlo. La persona que reciba el regalo no tiene que tener necesariamente una cuenta de Steam aún, pero sí necesitará crearla para poder canjearlo. Otra opción, si la persona a la que vas a regalar el juego tiene cuenta de Steam y lo tienes añadido a amigos, es escoger su nombre directamente a la hora de escoger la opción de regalar. Más información aquí.

¿Qué requisitos de sistema tiene un juego de Steam?

Depende del videojuego. En la ficha de cada título, justo debajo de la descripción del mismo, te aparecerá una sección dedicada a Requisitos del Sistema donde podrás comprobar qué pide dicho juego exactamente.

¿Y si el juego no me gusta o no me funciona?

Siempre que no hayas jugado más de dos horas y que no lo hayas tenido en tu biblioteca de Steam por más de 14 días, puedes solicitar la devolución del dinero. Más información aquí.