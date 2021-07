Xiaomi Mi 10T a precio chollo, el mejor patinete de Xiaomi rebajadísimo, un aire acondicionado portátil low cost y más: Cazando Gangas

ASUS ROG G513QM-HF026 por 100 euros menos en Amazon, ahora 1399 euros . Opción súper completa si buscas un portátil gaming con gráfica de última generación, con panel de 15.6" FullHD a 300Hz, procesador AMD Ryzen 7 5800H, 16GB RAM, un gran SSD de 1TB y NVIDIA RTX3060-6GB. Sin SO

50 euros menos en el ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II-HE004 , a 999 euros en Amazon. Portátil gaming de 14" FullHD a 120Hz con procesador AMD Ryzen 7 4800HS, 16GB de RAM, un generoso SSD de 1TB SSD y una gráfica veterana pero solvente, la NVIDIA GTX 1650Ti-4GB. Sin SO

ASUS TUF Gaming F15 FX506LH-HN042 por 699 euros en Amazon, bajada de 100 euros en este portátil gaming low cost con pantalla de 15.6" FullHD a 144Hz, procesador Intel Core i5-10300H, 16GB de RAM, SSD de 512GB, gráfica NVIDIA GTX1650-4GB. Sin SO

Hay bastantes configuraciones de HP 15s a buen precio en diferentes tiendas, por ejemplo sigue con más 100 euros de rebaja el HP 15s-eq1104ns en El Corte Inglés. Por 479 euros es un modelo solvente para uso general tirando a intensivo (no edición o gaming), con AMD Ryzen 5 4500U, 12GB de RAM, SSD de 512GB y sin SO. Si necesitas más RAM para multitarea y más potencia, el HP 15s-eq1105ns baja más de 100 euros y se queda en 579 euros. No tiene gráfica dedicada, por lo que se queda corto para gaming o edición, pero consta de una configuración muy potente: procesador AMD Ryzen 7 4700U, 16GB RAM, SSD de 512GB