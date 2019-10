Samsung Galaxy Note 10+, Redmi Note 8 y portátiles y accesorios para jugar de la Amazon Gaming Week más baratos en Cazando Gangas

PS4 Slim 1TB con 2 mandos + FIFA 20 + PS Plus 14 días por 318,44 euros euros en FNAC, perfecto para que disfrutéis de partidos entre dos jugadores

Xbox One S All Digital de 1TB y 4 juegos por 179,99 euros en Amazon. Incluye los juegos FIFA20 en formato físico y en digital los Forza Horizon 3 (2016), Minecraft y Sea of Thieves. Además, se incluye un mes de Xbox Game Pass y de Xbox Live Gold.