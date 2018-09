Google Pixel 2 XL por 554 euros y el iPad 2018 por 280 euros entre las ofertas de Cazando gangas

En GAME te dan 30 euros de descuento en el juego Assasins Creed Odyssey para PS4 si compras algunos de estos packs de videoconsola PlayStation 4. Por ejemplo, el pack PlayStation 4 Slim 500GB Chassis F + Contenido adicional Fortnite cuesta 299,95 euros, el pack PlayStation 4 Slim 1TB + Ratchet and Clank + The Last of Us + Uncharted 4 por 349,95 euros, el pack PlayStation 4 Pro 1TB Edición Limitada Spider-Man + Marvel's Spider-Man por 479,95 euros y el packPlayStation 4 Slim 1TB Edición Limitada Spider-Man + Marvel's Spider-Man cuesta 379,95 euros y con todos ellos obtienes los 30 euros para el próximo lanzamiento.