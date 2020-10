Xiaomi Cloud: qué es, cuánto cuesta y cómo acceder a la nube de Xiaomi

Vamos a explicarte qué es Xiaomi Cloud, las opciones de nube que vas a encontrarte en los móviles de Xiaomi. También te hablaremos sobre el precio que tiene ampliar su almacenamiento, y terminaremos explicándote cómo puedes acceder a su configuración y a los datos que tienes subidos.

Como muchos fabricantes, Xiaomi también te hará crearte una cuenta propia para poder centralizar en ella varios datos, y mediante su herramienta de nube podrás sincronizar varias cosas entre dispositivos. Aquí te lo vamos a explicar todo de la forma más sencilla que podamos.

Qué es Xiaomi Cloud

Xiaomi Cloud es uno de los servicios que viene incluidos de serie con tu cuenta de Xiaomi. Los teléfonos móviles de Android suelen utilizar dos cuentas de usuario. Una es la de Google, que es mediante la que se centraliza toda la experiencia estándar de Android. Y luego está la cuenta específica del fabricante, que suele utilizarse para centralizar la experiencia de los servicios preintalados que ofrece en su dispositivo.

Xiaomi Cloud es el servicio de nube, lo que quiere decir que te proporciona un espacio de almacenamiento online en el que guardar tus archivos y tus datos. Todo lo que subas a esta nube estará disponible para acceder a ello desde su cliente web, así como desde cualquier otro dispositivo Xiaomi en el que estés utilizando la misma cuenta.

Pero esta nube no es tan simple, y no solo ofrece un almacenamiento donde mover lo que quieras. Como otros fabricantes con sus nubes nativas, también permite hacer copias de seguridad instantáneas de todo tu dispositivo, así como de elementos concretos. Haciendo la copia del dispositivo, si luego lo reinstalas recuperarás todo lo que tenías y toda la configuración para que no tengas que hacerla a mano.

Además, también puedes hacer copias de seguridad de tus fotos y otros elementos del dispositivo. Son elementos que puedes activar y desactivar a mano en la configuración de Xiaomi Cloud en tu móvil. Aquí tienes la lista:

Galería : Si la activas, guardarás en la nube todas las fotos que saques con tu dispositivo. Ten cuidado, porque esto puede ocupar rápidamente tu almacenamiento gratuito.

: Si la activas, guardarás en la nube todas las fotos que saques con tu dispositivo. Ten cuidado, porque esto puede ocupar rápidamente tu almacenamiento gratuito. Mensajes : Si la activas, guardarás en la nube todos los SMS que recibas en tu móvil, y luego podrás consultarlos online desde cualquier dispositivo.

: Si la activas, guardarás en la nube todos los SMS que recibas en tu móvil, y luego podrás consultarlos online desde cualquier dispositivo. Contactos : Si la activas, guardarás en la nube todos los contactos de la agenda de tu móvil, y luego podrás consultarlos online desde cualquier dispositivo.

: Si la activas, guardarás en la nube todos los contactos de la agenda de tu móvil, y luego podrás consultarlos online desde cualquier dispositivo. Historial de llamadas : Si la activas, guardarás en la nube el historial de todas las llamadas que has recibido en tu móvil, y luego podrás consultarlo online desde cualquier dispositivo.

: Si la activas, guardarás en la nube el historial de todas las llamadas que has recibido en tu móvil, y luego podrás consultarlo online desde cualquier dispositivo. Grabadora : Si la activas, cuando utilices la grabadora de audio de tu móvil Xiaomi, las grabaciones se guardarán en la nube, y luego podrás consultarlos online desde cualquier dispositivo.

: Si la activas, cuando utilices la grabadora de audio de tu móvil Xiaomi, las grabaciones se guardarán en la nube, y luego podrás consultarlos online desde cualquier dispositivo. Notas : Si la activas, guardarás en la nube todas las notas que escribas en la aplicación Notas de Xiaomi que viene preinstalada en sus móviles, y luego podrás consultarlas online desde cualquier dispositivo.

: Si la activas, guardarás en la nube todas las notas que escribas en la aplicación Notas de Xiaomi que viene preinstalada en sus móviles, y luego podrás consultarlas online desde cualquier dispositivo. WiFi : Si la activas, guardarás en la nube las contraseñas y los datos de las redes WiFi a las que accedes con tu móvil, para que luego se sincronicen en otros dispositivos donde uses tu cuenta de Xiaomi.

: Si la activas, guardarás en la nube las contraseñas y los datos de las redes WiFi a las que accedes con tu móvil, para que luego se sincronicen en otros dispositivos donde uses tu cuenta de Xiaomi. Calendario : Si la activas, guardarás en la nube todos los datos del calendario de tu dispositivo, y luego se sincronizarán con el resto de dispositivos donde uses tu cuenta de Xiaomi.

: Si la activas, guardarás en la nube todos los datos del calendario de tu dispositivo, y luego se sincronizarán con el resto de dispositivos donde uses tu cuenta de Xiaomi. Navegador Mi : Si la activas, se guardarán los marcadores, el historial y las pestañas abiertas del navegador nativo del móvil, y así, cuando lo abras en otro donde uses la misma cuenta de Xiaomi, estos elementos estarán sincronizados.

: Si la activas, se guardarán los marcadores, el historial y las pestañas abiertas del navegador nativo del móvil, y así, cuando lo abras en otro donde uses la misma cuenta de Xiaomi, estos elementos estarán sincronizados. Frases frecuentes: Si la activas, se guardarán las frases que más utilices, y así se incorporarán a la función de autocompletar en los dispositivos donde uses la misma cuenta de Xiaomi.

En estos elementos, al activar su sincronización se guardarán los datos que te hemos descrito en la nube. Luego, algunos de ellos podrás consultarlos desde el cliente web de Xiaomi Cloud, pero todos ellos quedarán sincronizados en el resto de dispositivos donde uses la misma cuenta de Xiaomi y también los tengas activados.

Además de las copias de seguridad, Xiaomi Cloud también proporciona el servicio de Encontrar dispositivo, que envía tu ubicación a los servidores de la empresa para que si pierdes el móvil puedas encontrando haciendo que suene remotamente o viendo dónde estuvo la última vez que se conectó a Internet.

Cuánto cuesta Xiaomi Cloud

Tu cuenta de Xiaomi te ofrece un almacenamiento gratuito de 5 GB, que es más que suficiente para la mayoría de datos que puedes sincronizar, aunque totalmente insuficientes en el caso de que quieras guardar también tus fotos. Si quieres hacerlo, tendrás que recurrir a otra nube o pagar para ampliar el almacenamiento que te ofrece la de Xiaomi.

Puedes comprar más capacidad de almacenamiento desde los ajustes de Xiaomi Cloud. Pero hay un problema, y es que los precios te los dan en HKD, que significa Hong Kong dollar. Ahora, vamos a pasar a darte una lista con las tres tarifas y sus precios convertidos a euros, que con impuestos o algunas tarifas pueden ser un poco diferentes al final, pero te ayudará a saber más o menos cuánto te piden por cada uno. Las tarifas son diferentes dependiendo de si quieres pagar al año, al trimestre o al semestre, pero nosotros te vamos a poner los precios anuales.

50 GB extra : Es la tarifa premium y cuesta 98 HKD, que al cambio son cerca de 11 euros al año.

: Es la tarifa premium y cuesta 98 HKD, que al cambio son cerca de 11 euros al año. 200 GB extra : Es la tarifa mega, y cuesta 318 HKD, que al cambio son alrededor de 35 euros al año.

: Es la tarifa mega, y cuesta 318 HKD, que al cambio son alrededor de 35 euros al año. 1 TB extra: Es la tarifa ultra, y cuesta 948 HKD, que al cambio son 104 euros al año.

Cómo acceder a Xiaomi Cloud

Para acceder a tu cuenta de Xiaomi Cloud desde el móvil, tienes que entrar en los ajustes del sistema. Una vez dentro de los ajustes, pulsa en la opción Cuenta Mi que tienes con el icono del logo de Xiaomi.

Cuando entres en Cuenta Mi, tendrás algunos datos básicos de tu cuenta de Xiaomi. Aquí dentro, en la categoría de Servicios, tienes que pulsar donde pone Xiaomi Cloud y te indica cuánto espacio has utilizado en su nube.

Y ya está. Cuando hagas esto entrarás en los ajustes de Xiaomi Cloud. Aquí podrás configurar cada una de las funciones especiales, y debajo tendrás la lista de aplicaciones cuyos datos puedes sincronizar. Aquí, ya sólo te queda dejarlo todo a tu gusto.

También puedes acceder a la nube de Xiaomi a través del navegador de cualquier ordenador, utilizando esta dirección web. Irás a una pantalla en la que podrás consultar tus contactos, notas y mensajes, así como las grabaciones de voz. También tendrás acceso a la galería de fotos sincronizadas, a la ubicación del dispositivo y a los ajustes por si quieres cambiar la tarifa.