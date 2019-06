WhatsApp dejara de funcionar en estos móviles: cuales son y cómo saber si el tuyo se verá afectado

Vamos a explicarte en qué móviles va a dejar de funcionar WhatsApp en los próximos meses y cómo saber si tu móvil podrá seguir utilizándolo o no. Si en los últimos días has escuchado hablar de que la aplicación de mensajería va a dejar de funcionar en muchos móviles, aquí vas a tener todo lo que necesitas para saber si el tuyo se verá afectado.

En resumen, podríamos decir que sólo te verás afectado si tienes un móvil de más de 6 o 7 años, aunque para que no quede ninguna duda vamos a explicártelo bien todo sistema operativo por sistema operativo.

En qué móviles Android dejará de funcionar WhatsApp

Según la página de preguntas frecuentes de WhatsApp, la aplicación de mensajería dejará de funcionar en móviles Android con sistema operativo 2.3.7 o anterior a partir del 1 de febrero de 2020. Esto quiere decir que para poder utilizar WhatsApp debes tener un Android con versión 4.0 Ice Cream Sandwich o superior.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich fue presentado en 2011, por lo que cualquier Android que te hayas comprado en los últimos 5 o 6 años debería poder seguir utilizando WhatsApp a partir del año que viene sin problemas. De hecho, lo más seguro es que tengas ya versiones posteriores a Android 4, ya que la propia Google ha abandonado su soporte a principios del 2019.

Los móviles que empezaron a recibir aquella versión de Android son los Galaxy S3 de Samsung, Galaxy Nexus de Google o Sony Xperia S, por lo que sólo si tienes dispositivos más antiguos que esos te verás afectado. Esto quiere decir que actualmente es casi imposible encontrarte a la venta móviles Android que se vayan a quedar sin WhatsApp.

Cómo saber si tu móvil se queda sin WhatsApp

La mejor manera en la que puedes saber si tu móvil se va a quedar si WhatsApp a partir del 1 de febrero de 2020 es comprobando qué versión de Android tienes. Es un proceso sencillo, en el que tienes que entrar en los ajustes de Android.

Como ves en las capturas, en el buscador de los ajustes de Android debes buscar el término Versión de Android y pulsar sobre él para entrar en una pantalla en la que se te indica el número de la versión. Si es Android 4 o superior, no tienes de qué preocuparte.

En qué iPhones dejará de funcionar WhatsApp

Según la página de preguntas frecuentes de WhatsApp, la aplicación de mensajería dejará de funcionar en móviles Apple con sistema operativo iOS 7 o anterior a partir del 1 de febrero de 2020. Esto quiere decir que para poder utilizar WhatsApp debes tener un iPhone con iOS 8 o superior.

Esto quiere decir que si tienes un iPhone 4 o un modelo anterior ya no podrás utilizar WhatsApp a partir de febrero del 2020, y ya ni siquiera verás la aplicación en la tienda de aplicaciones. Si tienes un iPhone 4s que se quedó en iOS 9 o cualquier modelo posterior no tendrás ningún problema para seguir utilizando la aplicación.

En resumen, estos son los iPhone que se quedan sin WhatsApp:

iPhone

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

WhatsApp no funcionará en ningún Windows Phone

En el caso de Windows Phone, me temo que las noticias no son tan buenas. WhatsApp dejará de funcionar en todos los Windows Phone a partir del 31 de diciembre del 2019, y posiblemente deje de estar en la tienda de aplicaciones a partir del 1 de julio del 2019. Windows Phone ya fue abandonado por Microsoft, o sea que si eres de los que todavía se resistía a cambiar de teléfono, ahora ya no tendrás WhatsApp.