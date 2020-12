Vídeo Grupal de Amazon Prime Vídeo: qué es y cómo utilizarlo

Vamos a explicarte qué es y cómo utilizar la función de Vídeo Grupal en Prime Vídeo, una característica que acaba de llegar a España para poder disfrutar tus series y películas favoritas mientras chateas con otras personas. Se trata de una función que en otros servicios hemos visto en forma de add-ons o extensiones para el navegador, pero que Amazon ha desplegado de forma nativa en su servicio de streaming.

Vamos a empezar explicándote un poco cuáles son las principales características de este servicio, diciéndote qué puedes hacer con él y dónde puedes utilizarlo. Luego, pasaremos a decirte paso a paso cómo puedes activarlo e invitar a otras personas.

Qué es y qué puedes hacer con el Video Grupal

Video Grupal es una función con la que puedes ver los contenidos mientras chateas con otras personas que hayas elegido. De esta manera, podrás compartir la experiencia de visionario haciendo comentarios con otras personas, acercando la experiencia del streaming a distancia a la que tendrías si estuvieras en persona viendo el contenido con estas personas.

La idea es que todos los integrantes del grupo de Video Grupal estaréis viendo el contenido exactamente en el mismo punto, el mismo minuto y segundo de la película o serie. Mientras lo hacéis, tendréis una columna con un chat en el que podréis ir comentando entre todos lo que está pasando.

Se trata de una función exclusiva para suscriptores de Amazon Prime o Prime Video. Esto quiere decir, en esencia, que si tienes acceso a Prime Video vas a tener acceso también a esta función, que es totalmente nativa del servicio del streaming. Vamos, que ni tienes que pagar más ni activarlo aparte ni nada, es una función del propio Prime Video.

De momento y en el lanzamiento de la función, sólo puedes usar el Video Grupal de Prime Video en el navegador de tu PC, prácticamente todos son compatibles excepto Safari. Por lo tanto, sólo puedes verlo en el ordenador o portátil, y no podrás usarlo en dispositivos como Fire TV, Smart TV, consolas, reproductores multimedia conectados, teléfonos móviles y tablets.

El uso de esta función es estrictamente nacional. Esto quiere decir que si tienes una cuenta de Amazon Prime en España, sólo puedes usarlo con contenidos de Prime Video español. No puedes invitar a usuarios con suscripciones de otros países, y si tú estás en otro país sólo podrás usarlo en contenido que esté disponible en España y en el país en el que estés.

Además, no podrás verlo en todo el contenido, sino en las series y películas que lo tengan activado. Amazon asegura que será en miles de títulos, incluyendo producciones propias de cierto éxito como 'Fleabag', 'The Boys' o 'Tom Clancy´s Jack Ryan'. También lo vemos activo en 'The Marvelous Mrs. Maisel', 'HANNA', 'Upload', 'Hunters', 'Troop Zero', 'The Big Sick' y 'Homecoming', entre otras.

Cómo usar el Video Grupal de Prime Video

Lo primero que tienes que hacer es acceder a la web de Prime Video, PrimeVideo.com, e iniciar sesión con tu cuenta. Una vez dentro, elige la película o la serie que quieras ver junto a un chat para acceder a su ficha, que es donde debería aparecerte la función si la tiene activa.

Entrarás en la ficha de la serie, película o documental que quieras ver, donde tendrás una descripción y las opciones de empezar a reproducirlo. Allí, debajo de la descripción, pulsa en la opción de Vídeo Grupal que tendrás abajo del todo con un icono muy festivo. Si no aparece la opción, es que con este contenido no está disponible.

Se abrirá en la parte derecha de la pantalla una columna para iniciar el chat. Aquí, lo primero que tienes que hacer es escribir tu nombre en el campo indicado y pulsar en Crear Video Grupal. Así, empezarás indicando con qué nombre quieres aparecer en la conferencia y generarás el enlace.

Cuando pulses en Crear Video Grupal, en la columna de la derecha se generará un enlace que tendrás que compartir con todas las personas a las que quieras invitar a tu chat. Para ello, puedes copiar el vínculo para compartirlo con la aplicación que quieras, o usar la función de compartir para compartirla en redes sociales. Aquí, que si te fijas arriba en la columna es la pestaña Configuración, también tienes el botón de finalizar el visionado grupal.

En la pestaña Chat de la columna de Video Grupal, es donde tú y el resto de personas que se hayan unido podréis ir escribiendo mientras veis el contenido. Esto ya es un chat bastante convencional. Cada uno se identificará con el nombre que haya puesto al principio, y podréis chatear todo lo que queráis mientras veis el vídeo de forma sincronizada.