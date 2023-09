Saber el número de teléfono de alguien por Bizum: cuándo se puede y cuándo no

Vamos a explicarte cuándo puedes saber el número de teléfono de alguien que te ha enviado dinero por Bizum. Esta es una de las mejores alternativas para enviar dinero al momento, y solo necesitas la app de tu banco y el número de teléfono del receptor, que también debe tener Bizum.

Siendo una app tan utilizada, y una en la que a menudo podemos enviarle dinero a desconocidos, conviene saber cómo cuida de nuestra privacidad, y si hay una manera de que quien recibe el dinero pueda quedarse con nuestro número de teléfono.

Bizum no muestra los números de teléfono

Cuando recibes un Bizum, la aplicación no muestra el número de teléfono de la persona que te envía el dinero. Como mucho, te va a mostrar el nombre de la persona y las iniciales de su apellido.

Esto quiere decir que no hay manera de saber el número de quien te envía un Bizum, no es información que recibamos. Por lo tanto, podemos estar seguros a la hora de enviarle dinero a un desconocido, porque esta persona después no va a poder molestarnos escribiéndonos mensajes.

Eso sí, para enviar el Bizum sí es necesario saber el número. Esto quiere decir que cabe la posibilidad de que una persona te pida el número para mandarte el dinero, y que luego lo guarde en su agenda y se lo quede. Esto es algo que también debes tener en cuenta a la hora de usar esta aplicación.

Cuándo puedes saber el número de alguien

La única manera de saber el número de alguien que te ha enviado un Bizum es tener a esta agenda en la persona, y luego buscar el nombre en tu agenda de contactos. Si este nombre coincide, entonces podrás saber el número de teléfono mirándolo en los contactos.

Pero pasa una cosa, y es que el nombre del Bizum recibido no depende de tus contactos. Esto quiere decir que aunque sea el nombre real, puede estar descrito de alguna manera diferente a como lo tengas tú, o que puede que tengas a varias personas con ese nombre y las iniciales del apellido no sean suficientes para identificarlo.

Sin embargo, como hemos dicho, en el mensaje de Bizum recibido en sí no vas a encontrar el número de nadie.

