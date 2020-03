Vamos a explicarte en qué se diferencian las distintas tarifas con distintos precios de Netflix, de manera que puedas tomar una decisión acertada a la hora de contratar el servicio. Y es que al final es siempre la gran pregunta en este tipo de servicios de streaming, qué tarifas hay, cuál es la que me conviene y a cuál le voy a sacar más provecho.

Vamos a intentar hacer el artículo sencillo para que puedas decidir rápido, y empezaremos con una tabla en la que te vamos a mostrar toda la información. Luego, te explicaremos las diferencias de la tabla, y pasaremos explicándote cómo afectan los límites de cada tarifa a la hora de intentar compartir el servicio.

Tarifas de Netflix: qué ofrece cada una

Básico Estándar Premium Calidad de vídeo HD a 720p Full HD a 1080p 4K con HDR Pantallas simultáneas 1 2 4 Multidispositivo Sí Sí Sí Acceso al catálogo completo Sí Sí Sí Cancelación Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Descargas Sí, en un dispositivo Sí, en dos dispositivos Sí, en cuatro dispositivos Número de perfiles Cinco Cinco Cinco Precio 7,99 € 11,99 € 15,99 €

Como puedes ver, hay dos diferencias principales que puedes apreciar en las diferentes tarifas, y son la resolución máxima y las pantallas simultáneas en las que puedes ver el contenido. La resolución no va a ser mala en ningún caso, ya que un buen HD a 720p puede ser similar o un poco mejor que algunos canales HD de televisión. pero cuanto más pagues mejor calidad máxima vas a tener.

Aunque en todas las tarifas vas a poder crear varios perfiles diferentes, puedes encontrarte con los límites de las pantallas simultáneas. Con la tarifa básica sólo vas a poder ver el contenido en una pantalla a la vez, y si tienes varios perfiles, sólo uno de ellos va a poder estar viendo el contenido al mismo tiempo. Con la tarifa estándar, en cambio, el número sube a dos, algo que ya abre la puerta a compartir la tarifa con alguien.

Los mismos límites de las pantallas simultáneas los vas a tener en las descargas. La tarifa básica no sólo puede ser vista en un dispositivo a la vez, sino que también limita las descargas a un único móvil o tableta. También comparten los límites el resto de tarifas, con dos dispositivos y tabletas en la estándar y cuatro en la premium.

En cuanto al resto, todo es exactamente igual. Con todas las tarifas vas a poder acceder al mismo catálogo, y vas a poder cancelar cuando quieras. Además, todas de ellas tienen multidispositivo, lo que quiere decir que puedes consumir el contenido desde cualquier móvil, televisión o tableta compatible, siempre y cuando tenga una aplicación de Netflix y cumplas los límites de pantallas simultáneas.

Qué opción es mejor para compartir

En todas las tarifas vas a poder crear hasta cinco perfiles, de manera que cinco personas puedan usarlo obteniendo en su perfil recomendaciones personalizadas. Sin embargo, no todas son propicias para compartirse de la misma manera, ya que los límites que tienen en el visionado y las descargas las hacen mejores y peores para determinados casos.

Por ejemplo, el perfil personal más barato no podemos considerarlo como propicio para compartir, a no ser que lo hagas con una única persona y siempre os pongáis de acuerdo para no ver el contenido a la vez. Porque el límite de una pantalla hace que si otra persona está viendo Netflix desde su perfil, tú no vayas a poder hacerlo desde el tuyo.

La tarifa estándar puede ser útil para compartirla con una o dos personas. Se puede ver en dos pantallas a la vez, lo que quiere decir que con otra persona nunca tendrás problemas, y si incluyes a una tercera tendréis que aseguraros de no querer ver los tres al mismo tiempo. La tarifa premium ya no te supondrá ningún problema a la hora de compartir, lo que la convierte en la mejor para cuando quieres compartirla con la familia.

En cualquier caso, recuerda que siempre debes asegurarte de sólo compartir este tipo de productos con personas cercanas de quien te fíes, y de quien sepas que en ningún momento van a cambiar la contraseña para quedarse ellos sólos con el servicio. Además, es vital que la contraseña que uses para compartir sea totalmente diferente a cualquier otra que uses en cualquier sito.

Además, Netflix de momento no está poniendo demasiados problemas para compartir cuentas, pero todo esto puede cambiar en cualquier momento y empezar a controlar que sólo se comparta con gente con quien vives.