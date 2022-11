Qué móviles de Xiaomi dejan de recibir actualizaciones de Android en noviembre

Te traemos una pequeña lista con los móviles de Xiaomi que dejan de tener actualizaciones del sistema operativo a partir de este noviembre, ya que su soporte terminó el 31 de octubre. Se trata de móviles que ya no tendrán nuevas versiones de Android ni actualizaciones con mejoras y funciones.

A efectos prácticos, el fin de este tipo de soporte no va a afectar a cómo usas el móvil, ya que no va a empezar a fallar, y todavía recibirás actualizaciones de soporte durante unos meses. Por lo tanto, todavía se actualizará tu móvil para solucionar bugs o agujeros de seguridad que se encuentren. Sin embargo, si quieres tener próximas versiones de Android ya no vas a poder.

Móviles de Xiaomi sin actualizaciones

A continuación, pasamos a dejarte la lista de los dispositivos de Xiaomi que van a dejar de recibir actualizaciones a partir de ahora. Son unos modelos muy concretos, y si tienes alguno de ellos ya sabes que no habrá nuevas versiones de Android ni nuevas funciones, aunque podrás seguir usándolos. Son estos:

Como te hemos dicho antes, si tienes uno de estos móviles no te va a pasar nada, no vas a recibir ningún mensaje ni ningún error. Simplemente dejará de recibir actualizaciones, y la versión de MIUI y Android que tienes se quedará tal y como está. Si quieres tener un móvil con Android actualizado, entonces te tocará comprar otro, pero el que tienes seguirá funcionando bien.