PlayStation Play at Home: qué es y cómo obtener los próximos juegos gratis que regala Sony

Vamos a explicarte cómo es la promoción Play at Home de Sony, además de indicarte lo que debes saber para poder obtener los próximos juegos gratis que van a regalar con ella. Se trata de un movimiento con el que Sony le regala juegos gratis a sus usuarios, independientemente de que estos estén o no estén registrados a PlayStation Plus u otros servicios.

Vamos a empezar explicándote de forma breve y entendible qué es exactamente este servicio y cuáles son sus claves. Y luego, terminaremos con los enlaces y las indicaciones para que puedas conseguir los juegos gratis que van a ir regalando, ya que el último anuncio ha sido de diez juegos.

Qué es el programa Play at Home

A finales de febrero, Sony anunció el programa Play at Home para los usuarios de PlayStation. La idea es la de intentar poner su granito de arena en la batalla contra el COVID-19, y lo harían regalándole juegos a todos sus usuarios, de forma que como reza el propio nombre del programa, estos se queden en casa jugando.

Vamos, que es un método para ayudar en las cuarentenas por un lado, mientras que por otra consigue hacer algo de ruido contraatacando a las suscripciones de Game Pass de Microsoft, con su buffet libre de juegos para PC y Xbox.

En cualquier caso, la idea principal es que todos los usuarios de PlayStation puedan conseguir estos juegos gratis, sin depender de ningún tipo de suscripción. Lo único que debes hacer es tener una cuenta de usuario de PlayStation, y entonces ya no necesitarás ni pagar PlayStation Plus ni nada por el estilo.

El programa empezó regalando 'Uncharted: The Nathan Drake Collection' y 'Journey', y actualmente tienes la oferta apra conseguir 'Ratchet and Clank' de 2016. Pero su próximo paso es todavía más ambicioso, y ha anunciado que entre marzo y mayo regalarán 10 juegos más: 'Horizon Zero Dawn: Complete Edition', 'Abzu', 'Enter the Gungeon', 'Rez Infinite', 'Subnautica', 'The Witness', 'Astro Bot Rescue Mission' (para PS VR), 'Moss' (para PS VR), 'Thumper' (para PS VR) y 'Paper Beast'.

Cómo conseguir los juegos de Play at Home

La forma de poder conseguir los juegos del programa Play at Home de Sony es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es entrar en la ficha del juego en la fecha en la que esté disponible. Con entrar en la ficha del juego, nos referimos a acceder a su perfil en la PlayStation Store, tanto en su web como en la consola.

Y una vez dentro de la ficha, solo tienes que pulsar en el botón Añadir a la biblioteca que te aparecerá cuando el juego esté en promoción. Con solo hacerlo, ya será tuyo y podrás jugarlo después siempre que quieras, incluso pasada la promoción. Eso sí, el juego solo puedes conseguirlo gratis en las fechas que dure su promo.

A continuación, tienes la lista de los próximos juegos que se van a regalar, con la fecha en la que estarán disponible y los enlaces a los perfiles de los juegos en la PlayStation Store por si quisieras obtenerlos desde el navegador.