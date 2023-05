Pensión de viudedad máxima en 2023 y cómo comprobar el estado de la tuya

Vamos a decirte cuál es la pensión de viudedad máxima que puedes cobrar en este 2023. Cada año las cuantías de las pensiones contributivas cambian, y esta no es una excepción. Por lo tanto, entre las pensiones máximas de 2023 te vamos a especificar hoy la pensión de viudedad.

Vamos a empezar el artículo diciéndote la tabla con las pensiones de viudedad máximas que puedes cobrar en 2023, explicándote de forma sencilla por qué hay distintos máximos. Y luego, terminaremos diciéndote cómo puedes comprobar el estado de tu pensión.

Tabla de pensión de viudedad máxima en 2023

Una pensión de viudedad puede tener distintas cuantías máximas, ya que además de la base reguladora, hay porcentajes de esa cuantía que se aplicarán dependiendo de cada situación. Por lo tanto, la pensión de viudedad máxima va a depender en parte de si tienes cargas familiares, de la edad, o de si hay discapacidades.

Por ejemplo, si no existen cargas familiares se recibe el 52% de la base reguladora, y luego se va subiendo dependiendo de si tienes 65 años o más, si tienes o no tienes derecho a otras pensiones compatibles, si trabajas o no trabajas, si convives con hijos menores de 26 años o mayores con discapacidad del 33% o más, y otras cosas.

Además, la base reguladora también puede variar dependiendo de la causa de la muerte, de si es por enfermedad profesional o accidente laboral o no, o de si la persona fallecida no estaba trabajando pero sí cobrando pensión de jubilación o incapacidad permanente.

Con todo esta es la tabla de las pensiones de viudedad máximas en este 2023. Ten en cuenta que las pensiones se cobran en 14 pagas, 12 mensuales y 2 extra, por lo que en cada caso te diremos lo que ganas al mes y al año:

Pensión de viudedad para titulares con cargas familiares : La pensión es de 905,9 euros al mes, o 12.682,60 euros al año.

: La pensión es de 905,9 euros al mes, o 12.682,60 euros al año. Pensión de viudedad para titulares con 65 años o más, o discapacidades del 65% o más : La pensión es de 783,1 euros al mes, o 10.963,40 euros al año.

: La pensión es de 783,1 euros al mes, o 10.963,40 euros al año. Pensión de viudedad para titulares de entre 60 y 64 años : La pensión es de 732,6 euros al mes, o 10.256,40 euros al año.

: La pensión es de 732,6 euros al mes, o 10.256,40 euros al año. Pensión de viudedad para titulares de menos de 60 años: La pensión es de 593,3 euros al mes, o 8.306,20 euros al año.

Cómo saber el estado de tu pensión

Para saber el estado de tu pensión, tienes que entrar en la web de Tu Seguridad Social, en la que vas a obtener información sobre todo lo cotizado y el estado de tus pensiones. Para entrar, tienes que ir a la web de Sede-tu.seg-social.gob.es, e iniciar sesión como interesado.

Para acceder, solo tendrás que identificarte con algunas de las alternativas que te ofrece el sistema, ya sea la Cl@ve Permanente o Cl@ve Pin, un SMS o mediante DNIe o certificado digital. Pulsa en la opción que quieras y completa los pasos de identificación.

