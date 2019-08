Para mí, la mejor aplicación para tomar notas es: la opinión de los editores de Xataka

Con sólo una búsqueda en la tienda de aplicaciones de tu móvil te darás cuenta de la ingente cantidad de apps que hay diseñadas para que puedas tomar notas. Muchas son simples, y otras están conectadas en la nube. Hoy te vamos a decir cuáles son las apps para tomar notas que utilizamos los editores de Xataka y otros medios tecnológicos de la familia de Webedia España.

Enseguida te darás cuenta que pese a estar probando constantemente decenas de aplicaciones, la mayoría se quedan con las más sencillas y fáciles de utilizar. Sin embargo, en nuestros testimonios también te vas a encontrar menciones a otras aplicaciones en las que quizás no reparas, desde Alexa hasta apps de mensajería que hacen las veces de block de notas.

Directora de Xataka Android y Xataka Móvil

"La aplicación que uso para tomar notas en el móvil es Google Keep. Admito que la elección tiene más que ver con comodidad que con que me parezca la mejor aplicación. En primer lugar, no suelo tomar demasiadas notas en el móvil por lo que tampoco es una herramienta a la que exija demasiado. Eso no quiere decir que no me guste, de hecho tiene todo lo que necesito, incluyendo la opción de hacer listas que es la que más uso.

Pero lo que más me gusta es poder acceder a mis notas y listas desde cualquier dispositivo y, como siempre uso Android, Google Keep siempre está ahí. Además me permite consultar las notas desde el PC o el portátil."