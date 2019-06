Cómo gestiono las pestañas y ventanas de mi navegador: la opinión de los editores de Xataka

Aunque la mayoría de nosotros se limita a utilizar alguno de los 5 o 7 navegadores de referencia, las maneras en la que nos organizamos a la hora de trabajar con varias pestañas son muchas y variadas. Los hay que recurren a monitores más grandes para abarcar más, quienes abren varios navegadores o incluso quienes lo organizan todo pulcramente dentro de una única pestaña.

En las siguientes líneas vas a ver cómo organizan sus pestañas y ventanas los editores de Xataka y otros medios de Webedia España. De esta manera, si estás buscando ideas para gestionar las tuyas podrás ver cómo lo hacemos nosotros. Además vas a encontrar todo tipo de perfiles, desde quienes organizan menos las pestañas hasta quienes se lo trabajan bastante más.

Alejandro Nieto

Editor de El Blog Salmón

"No me complico mucho la vida con las pestañas del navegador. Voy abriendo pestañas hasta que tengo un caos y cierro las que ya no necesito. Por norma general solo tengo una instancia del navegador abierta. Además tengo configurado Firefox para que cuando se abra venga con las pestañas que tenía abiertas cuando lo cerré. Eso sí, de vez en cuando reorganizo las pestañas de lugar, y agrupo las que están relacionadas entre sí para poder cambiar entre ellas de forma más rápida. Así, si estoy escribiendo un email a alguien hablando de fechas, pongo juntas las pestañas de Gmail y Google Calendar, para no tener que estar buscando en la larga lista de pestañas donde están. Si alguna vez tengo que cambiar mucho entre dos pestañas (porque estoy copiando datos de una a otra, por ejemplo), entonces la separo en otra instancia del navegador, para poder usar el ALT+TAB y cambiar rápidamente entre ellas. Es la única ocasión en la que hago esto y solamente porque los atajos de teclado para cambio de pestaña no me parecen tan cómodos como el ALT+TAB."

Anna Martí

Editora de Xataka

"Abro una ventana y ahí tengo las pestañas que necesito. La excepción es si he de seguir algún evento en directo, normalmente por YouTube, y es cuando me abro otra ventana independiente para eso. Pero normalmente una y ahí todo, y voy cerrando pestañas a medida que ya no las necesito."

Antonio Sabán

Coordinador de Genbeta

En general, no suelo ser muy organizado con las pestañas. Si me descuido, acabo acumulando 20 o más. Aun así, no utilizo ninguna extensión para gestionarlas. Lo único que he activado recientemente en Safari son los favicons (sí, hasta Mojave no teníamos favicons), lo que me ayuda a acceder a las pestañas más rápidamente según su icono. En cuanto a gestión de ventanas, cuando escribo suelo dividir la pantalla en dos. A la izquierda uso el editor / CMS y a la derecha tengo las fuentes, correos electónicos con notas de prensa, etc. ¿Cómo divido fácilmente y con atajos de teclado? Al carecer macOS del control de ventanas con la tecla Windows, utilizo un gestor de ventanas integrado en HyperDock, una app que me muestra previsualizaciones de las ventanas minimizadas, al estilo Windows 7. En ella, tengo configurado que CMD + las flechas de dirección lleve las ventanas a la mitad de pantalla que le diga, que maximice o minimice las ventanas."

Brenda Macías

Editora de Xataka Android y Xataka Móvil

"La verdad es que soy un poco antigua a la hora de navegar por internet. Puedo tener abiertas 20 pestañas fácilmente, pero no uso ninguna herramienta especial, ni las agrupo ni nada por el estilo. En ocasiones, por comodidad a la hora de trabajar, sí separo las pestañas en dos ventanas de navegador y mantengo la pantalla dividida, pero nada más"

Cristian Rus

Editor de Applesfera

"Mi uso del navegador se basa en anclar pestañas y agrupar por marcadores. Suelo utilizar una única ventana, en la que tengo varias pestañas abiertas. Trato de que sean siempre las que estoy utilizando en ese momento, nada de tener 30 pestañas abiertas o cosas por el estilo. Además de esas pestañas también tengo cuatro de ellas que se encuentran ancladas, más por la comodidad de tener unos "accesos directos" que por tener las pestañas abiertas en sí. Por otra parte, para organizar las páginas que suelo utilizar a menudo, cuento con marcadores organizados en carpetas según el contenido. Por ejemplo en una carpeta tengo todos los portales webs de mis cuentas bancarias, en otra carpeta las redes sociales, en otra las webs de ocio... De este modo puedo abrir una carpeta entera al momento y centrarme en una única actividad en cada momento."

Eduardo Archanco

Coordinador de Applesfera

"En mi caso, tengo siempre dos ventanas abiertas en el iMac. Utilizo Safari en el día a día, sin plug-ins de terceros. Tengo una de estas ventanas sobre el escritorio, sin ocupar todo el espacio para poder ver las carpetas y disco duro que tengo ahí. Esta la uso para abrir las pestañas que necesito mientras hago la investigación de un artículo. La otra ventana está a pantalla completa y es donde escribo en el admin de Applesfera. Voy alternando de una a otra con los gestos del ratón. Y siempre tengo unas cinco pestañas pineadas: Twitter, admin, Parse.ly, Asana y la sala de prensa de Apple."

Enrique Pérez

Editor de Xataka

"Es tentador tener decenas de pestañas abiertas, pero intento cerrarlas todas. Suelo trabajar con una única ventaja e intento no tener más de dos o tres pestañas abiertas al mismo tiempo. Tampoco utilizo monitor externo. Mi idea es intentar que toda mi atención esté en el mismo sitio, aunque muchas veces necesitas tener la información repartida. En ese caso lo que hago es utilizar la función de doble pantalla de MacOS, con la tarea principal a la izquierda y un par de pestañas con información a la derecha."

Éricka Duarte

Editora de Applesfera

"Por lo general suelo abrir un número importante de pestañas en el navegador, y algunas de ellas las tengo allí porque en mi mente pienso "tengo que leer ese artículo más tarde". Un día, al notar que las pestañas eran tantas que ni siquiera alcanzaba a ver el logo del sitio web con claridad, busqué herramientas para gestionarlas y me enamoré de OneTab. Con ayuda de esta extensión para Google Chrome puedo gestionar todas las pestañas de mi navegador, y así tenerlas a la mano cuando necesite abrirlas. Sumado a esto, suelo utilizar un segundo escritorio en mi MacBook, de modo que en un primer escritorio dejo todo lo que necesito del trabajo, mientras en el segundo tengo abiertas las ventanas relacionadas con redes sociales y ocio."

Frankie MB

Editor de VidaExtra

"Lo divertido de escribir sobre videojuegos, entretenimiento y tecnología es que, de un modo u otro, el terreno del ocio y aquello a lo que dedico el resto de horas del día convergen salvo raras excepciones. En mi caso tengo en el navegador tres marcadores (un admin, Slack, y Asana), una carpeta con las herramientas que uso habitualmente para búsquedas, capturas de pantalla, recursos visuales, y, una sucesión carpetas que -de manera gradual- llevan desde lo formal y práctico hacia una última carpeta que llamada "fricadas" que, a groso modo, son ilustradores, memes y chascarrillos. A la hora de hablar de un juego, en caso de estar ejecutándose, uso un equipo para jugar y tomar capturas y un cuaderno de toda la vida para tomar notas. Curiosamente, tengo menos faltas ortográficas en papel que a teclado, así que antes de publicar paso a Google Docs u otro programa para que resalte los errores antes de publicar. A la hora de organizarme, encuentro fundamental tener una pantalla amplia (no extra wide en mi caso) que me permita tener todas las pestañas de Chrome posibles y varias extensiones a la vista. Si son más de 20 pestañas (algo frecuente) divido por temática o navegador, aunque prefiero saltar entre ellas que dividir el espacio de trabajo. Otra cosa son los eventos digitales, donde añado una segunda pantalla (portátil, tablet o móvil) en función del espacio que tenga."

Javier Lacort

Editor de Xataka

Para las pestañas del navegador soy radical: en cuanto ya no la necesito, la cierro. Suelo tener cuatro o cinco abiertas, quizás diez o doce de forma puntual, nunca más. Si pasa demasiado tiempo ahí sin ser usada, la muevo a la tarea de la que forme parte en Omnifocus."

Javier Pastor

Editor de Xataka

"Llevo años ya trabajando con dos instancias (ventanas) de Firefox ocupando cada una la mitad de la pantalla, y de hecho ese es el motivo principal de que los equipos con pantallas con relación de aspecto 3:2 no me acaben de convencer y prefiera formatos 16:9 o 16:10. Normalmente produzco (escribo) sobre la ventana de la izquierda y consumo (leo) en la ventana de la derecha, en la que suelo tener permanentes cosas como el correo electrónico, una pestaña casi perenne con Twitter y a partir de ahí todas las pestañas que vaya abriendo para trabajar sobre un tema, y que cierro al terminarlo. Rara vez cierro pestañas de forma gradual: las dejo normalmente abiertas hasta que termino el tema en cuestión a no ser que se me acumulen demasiadas. Por defecto Firefox no deja juntar muchas sin que acabe mostrando una flecha para ir desplazándose a las que vas añadiendo adicionalmente, pero hay soluciones como esta que evitan el problema. De vez en cuando anclo alguna pestaña, pero no es lo habitual. El consumo de memoria puede llegar a notarse, pero rara vez he tenido problema, y eso que mi equipo va quedándose a trás: es un Dell XPS 13 (1343) con 8 GB de RAM, y aguanta carros y carretas en este sentido."

José García Nieto

Editor de Xataka Android y Xataka Móvil

"Por lo general, tengo la premisa de tener cuantas menos pestañas abiertas, mejor. Tengo dos pestañas ancladas (Slack y Gmail) y el resto las voy cerrando conforme dejo de usarlas. Más allá de eso, he de reconocer que mi vida ha cambiado por completo desde que tengo un monitor ultrawide, porque puedo tener a un lado IA Writer (la herramienta que uso para escribir en markdown) y al otro la ventana de Brave con todas las pestañas que necesito, todo en una única pantalla. Cuando termino de usarlas o ya he sacado la información que necesitaba, las cierro, simple y llanamente. No uso extensiones ni software de terceros, aunque intento mantener un poco orden. Cuando hay una URL que quiero tener a mano para un reportaje o lo que sea, directamente creo una carpeta y guardo el acceso directo. Puede que no sea lo más eficiente, pero a mí me funciona."

Juan Carlos López

Editor de Xataka

"Yo estoy acostumbrado a trabajar simultáneamente con tres navegadores (Safari, Chrome y Firefox), y en cada uno de ellos abro un grupo de pestañas diferente. En Safari dedico una pestaña a cada una de las herramientas que uso para trabajar, como Slack, Asana o Factorial. En Chrome dedico una pestaña al CMS desde el que creamos los contenidos para Xataka y otras dos pestañas a los gestores de correo que uso para administrar las dos cuentas de correo electrónico que utilizo para trabajar. Y, por último, desde las pestañas que abro en Firefox accedo a cada uno de los documentos que necesito consultar durante la jornada laboral. Esta forma de clasificar las pestañas me ayuda a tenerlo todo organizado y claramente separado con el propósito de no perder tiempo buscando la información que necesito en un instante determinado. Estoy seguro de que hay otras formas de resolver esta necesidad, pero esta es sencilla y a mí me funciona."

María Gonzáles

Directora de Xataka

"Utilizo una única pantalla, nunca he sido capaz de trabajar con dos. Pero es una pantalla grande (27") así que siempre la tengo dividida en dos. Por las necesidades de mi trabajo, es una división "normal", a la mitad. Utilizo Cinch para Mac pero realmente un poco por inercia: llevo años usándolo, me funciona y me gusta. Sé que hay otras herramientas que te permiten dividir en "divisiones" más elaboradas, pero para mi forma de trabajar apuesto siempre por una división al medio y ya."

Miguel López

Editor de Applesfera

"Suelo tener de 4 a 6 pestañas fijas en el navegador: Gmail y varias pestañas más relacionadas con el trabajo y que necesito consultar constantemente. Hay más páginas web que consulto a menudo, pero las voy abriendo y cerrando en el navegador porque así me organizo mejor con ellas. Sólo utilizo una ventana, a buen tamaño y ocupando más de la mitad del espacio que tengo en mi iMac de 27 pulgadas. El navegador es mi principal herramienta de trabajo. Sólo uso una pantalla, aunque me planteo tener una segunda en cuanto me cambie el ordenador a medio plazo para poder tener mi calendario (el de iCloud) y Slack siempre visibles."

Santi Araújo

Editor de Genbeta

"Suelo utilizar la mayor parte del tiempo una pantalla externa (panorámica en mi caso) conectada a mi MacBook Pro, así puedo tener varias ventanas abiertas del navegador y trabajar en paralelo. Utilizo una aplicación de macOS que se llama Divvy para gestionar el espacio que quiero que ocupe cada ventana, y normalmente en el lado izquierdo ocupo 2/3 de la pantalla y en la ventana de la derecha 1/3. La ventana de la derecha suelo tener TweetDeck abierto, para tener un ojo siempre alerta de la actualidad. En la de la izquierda (la de mayor tamaño) tengo siempre demasiadas pestañas abiertas y es la que utilizo para escribir en Genbeta."

Yúbal Fernández

Editor de Xataka