"Notificaciones de exposición al COVID-19": qué es esta opción, para qué sirve, y cómo activarla

Vamos a explicarte qué es la opción de Notificaciones de exposición al COVID-19 que aparece en Android, y que por su repentina aparición hizo que mucha gente empezase a esparcir varios tipos de rumores inciertos sobre ella. Sobre todo porque es una opción que cuando entras en ella no puedes activar, algo bastante extraño.

Por eso, vamos a dejártelo todo bien explicado ahora que esta función ya puede ser activada, aunque para hacerlo tendrás que descargar alguna aplicación compatible. Vamos a explicarte para qué sirve exactamente esta opción, y sobre todo qué puedes hacer para activarla y qué pasa una vez que la has activado.

Qué son las Notificaciones de exposición al COVID-19

Uno de los grandes problemas del COVID-19 es que puedes contagiar a otras personas antes de empezar a tener síntomas, o incluso cuando eres asintomática. Por eso, se está recurriendo a figuras como la de los rastreadores de contactos para averiguar con qué personas ha estado una persona infectada para contactarlas y ponerlas en cuarentena antes de que contagien a otras, y así detener la propagación del virus.

Ante esta situación, Apple y Google decidieron ayudar implementando en los dispositivos Android e iOS una API para ayudar al rastreo de contactos infectados. Una API son un conjunto de protocolos internos que normalmente no son vistos por un usuario final, aunque la opción de Notificaciones de exposición al COVID-19 es la manera en la que se materializan y tú puedes ver y controlar ese rastreo.

La opción la puedes encontrar dentro de los ajustes de Android, cuando entras en la categoría de Google. No es ninguna aplicación ni nada que se haya instalado sin que lo sepas, sino una base desde la que controlar aplicaciones como la de Radar COVID y similares que hayan sido desarrolladas e implementadas en otros países basándose en la API de rastreo creada por Google y Apple.

De esta manera, cuando instales cualquiera de estas aplicaciones no dependerás únicamente de las opciones que está presente, y tendrás unas opciones nativas en Android para controlarla sin tener que entrar en ella.

Para qué sirve esta opción.

Cuando instalas una aplicación como la de Radar COVID, esta aprovecha el sistema creado por Google y Apple respetando tu privacidad. Cuando estás con otra persona que tenga la app, harán una pequeña conexión vía Bluetooth, y si tú has marcado que te has infectado se avisará a todos los que hayan estado durante un tiempo a tu lado en los últimos días. Esto es así porque en tu móvil se guardan identificadores aleatorios de las personas con las que has estado para avisarlas.

La opción de Notificaciones de exposición de tu móvil sirve para controlar el funcionamiento de este tipo de aplicaciones de forma nativa en el dispositivo. Para empezar, puedes activar o desactivar las notificaciones para que se te avise o no se te avise si has estado con una persona que haya dado positivo.

Además, en estas opciones también vas a poder ver qué aplicaciones tienes instaladas que estén haciendo uso de la API creada por Apple y Google. Así, podrás detectar si has instalado alguna otra aplicación que por el motivo que sea, está utilizando esta tecnología sin que tú lo sepas. Vamos, que te ayuda a estar informado sobre esto.

Además, también vas a poder mirar cuándo se han realizado las últimas comprobaciones para saber si te has cruzado con alguien con COVID-19, y si lo creyeras conveniente, también podrás eliminar las ID aleatorias que se han ido creado de la gente con la que has estado.

Aunque debes saber que eliminar los identificadores perjudicará el funcionamiento de la app de rastreo que estés utilizando, ya que "se olvidará" de la gente con la que te has cruzado y no te avisará si alguno de ellos ha resultado ser positivo en la enfermedad. Por lo tanto, no es algo aconsejable que hagas, pero Google te da la opción de hacerlo si lo necesitases.

Cómo activar las Notificaciones de exposición

Si no tienes instalada ninguna app que haga uso de la API de rastreo de COVID-19, cuando entres en los ajustes, vayas a la sección de Google, y pulses sobre Notificaciones de exposición al COVID-19, verás que no vas a poder activar el uso de estas notificaciones. Simplemente, la pestaña aparecerá desactivada.

Por lo tanto, para que esta opción de Android funcione vas a tener que instalar una aplicación que utilice la API de Google. En España, la app es la de Radar COVID, disponible en Google Play, pero cada país puede tener la suya. Esto quiere decir que para activar las notificaciones debes instalar la app en primer lugar.

La configuración de la aplicación es sencilla, ya que sólo tienes que ir dándole a continuar en las explicaciones. En cierto punto, tendrás que permitir la activación del Bluetooth por parte de la aplicación, ya que es lo que se utiliza para establecer las comunicaciones entre dispositivos.

Una vez esté instalada la aplicación, tienes que pulsar en la palanca para activarla. En el caso de Radar COVID la vas a tener en la pantalla principal, en una ventana donde se te dice que está inactivo y que por favor lo actives.

Cuando pulses en la palanca de activación, la app te preguntará directamente si quieres activar las notificaciones de exposición, y para que entre en funcionamiento debes pulsar en el botón de Activar que tienes en la ventana de diálogo que te aparece.

Y esto es importante, porque cuando actives la aplicación, automáticamente se habrán activado las Notificaciones de exposición al COVID-19 de Android. Vamos, que la propia app de Radar COVID las activa, y una vez lo hayas hecho ya puedes entrar en su configuración para poder utilizar o revisar todas las opciones que ofrece.