Modo no molestar: qué es y cómo se configura en Android

Vamos a explicarte qué es y cómo se configura el modo No molestar de Android. Muchos de nosotros no apagamos el móvil por la noche, y una de las alternativas en esos casos para que una notificación no te despierte es activar el Modo avión. ¿Pero qué pasa cuando no quieres que te despierte una notificación, pero sí una llamada urgente que estás esperando? El modo avión apaga todas las conexiones inalámbricas, por lo que no sirve en estos casos.

La alternativa es el modo No molestar, que te permite una configuración más específica de lo que queda funcionando y lo que no cuando lo activas. Para entenderlo, vamos a empezar explicándote más a fondo y de forma sencilla qué es exactamente este modo, y luego iremos a la explicación paso a paso de cómo activarlo y configurarlo para que no te quede ninguna duda.

Qué es el modo No molestar

Como dice su nombre, el modo No molestar está diseñado para apagar todos los sonidos, llamadas y notificaciones del móvil cuando no quieras que te molesten. La diferencia es que, al contrario que el modo avión, en este modo vas a poder establecer excepciones con las que sí quieres que te lleguen mensajes o llamadas.

Para empezar, el modo No molestar puede ser programado para que se active o desactive automáticamente a determinadas horas. Y aunque por defecto todas las llamadas telefónicas y SMS están desactivadas, no te llegarán, puedes configurar excepciones para que determinados contactos sí puedan comunicarse contigo. Vamos, esos que sabes que sólo te llamarán ante una emergencia.

Lo mismo pasa con las notificaciones, que nunca sonarán pero puedes decidir si quieres que enciendan la pantalla o se visualicen como notificaciones aunque no suenen. Todo depende del nivel de estrés al que estás dispuesto a someterte cuando esté este modo conectado.

Los recordatorios y eventos también pueden ser desactivados, lo que junto a lo demás convierte a este modo en una alternativa muy personalizable a tener el móvil apagado o en modo avión. Todo está siempre bajo tu control cuando quieras.

Activar el modo No molestar es muy sencillo

Activar el modo No molestar es tan fácil como activar el Modo avión de tu móvil. En la mayoría de dispositivos Android, lo único que tienes que hacer es deslizar dos dedos desde la parte superior del móvil para desplegar el menú de funciones rápidas. En él, una de las funciones es la de No molestar; por lo que sería suficiente con darle un toque para activarlo.

En el caso de que no lo encuentres en estas funciones rápidas, hay otro camino un poco más largo para llegar a él. Primero tienes que entrar en el menú de Ajustes de tu móvil, y una vez dentro pulsar sobre la opción Sonido para acceder a sus ajustes. No olvides que dependiendo de la capa de configuración de tu móvil la opción podría estar también en otro lugar.

En cualquier caso, por lo general la encontrarás en los ajustes de Sonido. Una vez entres a ellos, simplemente pulsa sobre la opción No molestar que te debería aparecer dentro. Si no lo ves, busca en algún otro menú de los ajustes o utiliza, si tu fabricante lo tiene, el buscador interno de los ajustes para encontrar el término No molestar.

Por último, dentro del menú de No molestar, ahora debes pulsar en el botón Activar ahora para activarlo con la configuración que hayas establecido. En Android puro este botón aparece abajo del todo, pero de nuevo, si tu fabricante lo ha modificado dentro de su capa de personalización podría estar situado en otro sitio.

Cómo configurar el modo No molestar

Para entrar en la configuración del modo No molestar hay dos caminos. El sencillo es el de mantener pulsado el icono de No molestar en las funciones rápidas de Android, las cuales puedes abrir deslizando dos dedos desde la parte superior del móvil.

Cuando entres en el menú de No molestar, verás cinco opciones principales: Sonido y vibración, Notificaciones, Llamadas, Mensajes eventos y recordatorios, y Duración. Estas son las cinco opciones en las que tienes que ir entrando para configurar a tu gusto este modo y que sólo te notifique las cosas que realmente consideres imprescindibles cuando lo actives.

Si pulsas sobre la opción Sonido y vibración de la configuración del No molestar, configurarás qué excepciones quieres poner cuando se silencie todo. Por defecto, el modo No molestar silencia todos los sonidos y vibraciones, pero puedes activar los de las alarmas, las reproducciones multimedia o el sonido al tocar la pantalla. Puedes activarlos o desactivarlos por separado.

Si pulsas sobre la opción Notificaciones de la configuración del No molestar, podrás escoger entre que las notificaciones aparezcan en pantalla pero no suenen, que ni aparezcan notificaciones ni suenen, o elegir la opción Personalizado para que no suenen pero puedas decidir cómo se muestran.

Si dentro de la opción Notificaciones pulsas en Personalizado, podrás elegir si quieres que las notificaciones no enciendan la pantalla, que se oculten las burbujas de notificación, los iconos en la barra de estado o directamente no mostrar nada en la pantalla o lista de notificaciones. Todo esto es personalizado y únicamente para el aspecto visual, ya que en ningún caso se emitirá ningún tipo de sonido con ellas.

Si pulsas sobre la opción Llamadas de la configuración del No molestar, podrás decidir si quieres permitir que te entre algún tipo de llamadas o si bloquear las llamadas de una misma persona que las hace de forma continua. Al pulsar en Permitir llamadas podrás elegir entre que te lleguen de cualquier persona, de ninguna persona, de tus contactos o sólo de contactos destacados. En el caso de que escojas contactos destacados, tendrás que indicar cuáles te pueden llamar cuando esté el modo activado.

Si pulsas sobre la opción Mensajes, eventos y recordatorios de la configuración del No molestar, podrás decidir si quieres que con el modo No molestar suenen notificaciones de recordatorios o eventos. También puedes decidir si quieres que te lleguen SMS de cualquier persona, de nadie, de contactos o de los contactos destacados que decidas.

Si pulsas sobre la opción Duración de la configuración del No molestar, podrás decidir cuánto quieres que dure activado el modo no molestar. Puede ser hasta que lo desactives deliberadamente o sólo durante las horas que determines, esta opción buena para esas personas olvidadizas que se olvidan de activar el móvil por las mañanas.

Si pulsas sobre la opción Activar automáticamente de la configuración del No molestar, podrás crear Reglas automáticas. Se trata de un sistema de automatismos que puedes ir configurando para, por ejemplo, que el modo se active siempre por las noches o en determinados momentos recurrentes. Vamos, que si hay momentos del día en los que siempre vayas a querer que esté el No molestar activado, es aquí donde puedes configurarlo.

Como puedes ver en la pantalla, al configurar cada una de estas reglas puedes poner los días a la semana en los que quieres que se active automáticamente, así como la hora de inicio y finalización. También puedes hacer que si suena la alarma del móvil y la desactivas, a la vez se desactive el modo No molestar.