Vamos a explicarte cómo saber cuáles son las apps que menos utilizas en Android. En el caso de que te estés quedando sin espacio libre en el móvil o simplemente decidas hacer limpieza de apps porque tienes demasiadas, la mejor manera de empezar a soltar lastre es la de hacerlo con las que más abandonadas tienes.

Para poder hacer esto, vamos a utilizar la propia Google Play. La tienda de aplicaciones de Android, ahora te permite saber desde cuándo no usas las aplicaciones que tienes instaladas. Pero primero te diremos por qué es interesante saber desde cuándo no usas una app, para luego decirte cómo saber las que hace más tiempo que no utilizas, y terminar explicándote cómo borrar varias apps a la vez teniendo en cuenta este dato.

Por qué saber desde cuándo no usas una app

Hay tres razones principales por las que puedes querer borrar aplicaciones. La primera no es práctica, sino impulsiva, y es cuando simplemente quieres hacer un poco de limpieza porque te molesta tener tanta aplicación.

La segunda razón es la de ahorrar espacio. Sobre todo en dispositivos de gamas inferiores o que no tengan una ranura extra para expandir la memoria, puede ser que entre archivos multimedia y aplicaciones te hayas quedado sin espacio en el móvil. Entonces, toca tomar la decisión de cómo liberar espacio, y uno de los pasos es borrar las aplicaciones que no utilizas.

Y la tercera razón es la seguridad. Tus aplicaciones móviles pueden llegar a pedir demasiados permisos para acceder a tus datos, por lo que tampoco está nunca de más borrar las aplicaciones que no uses para evitar que alguna de ellas obtenga más datos de la cuenta sin que te estés beneficiando de ella.

En cualquiera de los tres casos, una buena manera de empezar es por las aplicaciones que más tiempo llevas sin usar. Evidentemente, algunas de ellas no querrás borrarlas porque sabes que en algún momento te serán útiles, pero seguro que hay otras que ni siquiera te acuerdas que tienes o que realmente sabes que muy posiblemente no vas a volver a usar... aunque si luego cambias de opinión no pierdes apenas tiempo en volver a instalarlas.

Mira qué apps llevas más tiempo sin usar

Para ver qué aplicaciones llevas más tiempo sin usar en Android, la manera más sencilla es la de entrar en Google Play. Una vez en la tienda de aplicaciones de Android, pulsa sobre el botón de menú que tienes con un icono de tres rayas en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Cuando abras el menú, accederás a varias opciones relacionadas con tu tienda de aplicaciones. Aquí, tienes que pulsar en la opción Mis aplicaciones y juegos para acceder a la lista de apps que tienes instaladas o compradas y adquiridas en tu cuenta personal.

Por defecto, cuando entres en Mis aplicaciones y juegos lo harás en la sección de actualizaciones. En ella, la única información que verás a simple vista es cuándo fué la última vez que una app se actualizó. Lo que debes hacer es pulsar en la categoría Instaladas con la barra de opciones que tienes en la parte de arriba del todo.

Y cuando entres en tu lista de aplicaciones instaladas, verás que al lado de la información sobre cuánto espacio ocupa cada una puedes ver también cuándo fue la última vez que la utilizaste. En algunos casos, habrá aplicaciones internas que no tengan esta información, pero la mayoría de apps de terceros sí que la incluirá.

Y ahora, borra las apps que llevas más sin usar

Desde esta misma pestaña de apps instaladas puedes borrar varias apps a la vez. Para ello, pulsa en una pequeña ventana llamada Almacenamiento que verás justo arriba del todo. En ella verás el porcentaje de almacenamiento interno de tu móvil que tienes gastados por aplicaciones, y la cantidad en GB de espacio que te queda libre.

Y si entras en Almacenamiento irás a una pantalla donde puedes liberar espacio de tu móvil eligiendo varias aplicaciones que desinstalar. En la mayoría de ellas verás el tiempo que llevas sin utilizarlas, por lo que sólo tienes que ir seleccionando las que más tiempo llevas sin usar. Cuando tengas todas las que quieras seleccionadas, pulsa el botón verde que tienes abajo del todo para borrarlas. En este botón te aparecerá en tiempo real el almacenamiento que vas a liberar desinstalando las apps que hayas seleccionado.